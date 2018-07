Napoli | Hysaj | “crediamo allo scudetto”

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Lo scudetto? Noi crediamo in tutte le competizioni, poi vedremo come andrà a finire”. Lo ha detto Elseid, terzino albanese del. Il difensore a Dimaro sta iniziando la sua quarta stagione in azzurro che sarà caratterizzata dalla sfida alla Juventus di Ronaldo: “Con Ronaldo alla Juventus e Ancelotti al– ha detto in un’intervista a Sky Sport – sarà una bella lotta, c’è anche l’Inter e sarà un campionato bellissimo che vedranno in tutto il modo”. Sui primi giorni di impatto con Ancelottiha spiegato: “Il mister ha le sue idee e noi stiamo cercando di migliorare. Lui gioca di più sugli esterni con i terzini e lavoriamo per arrivare al più presto a quello che chiede”.L'articolo: “crediamoscudetto” CalcioWeb.