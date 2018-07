Napoli | dove può arrivare Alex Meret?

Napoli Pride - l’autore del dossier sui preti gay sfila nei panni di Gesù : “Provocazione? No - dove c’è amore c’è Dio” : E’ vestito da Gesù ma giura che non si tratta di una provocazione. “Non è blasfemia, ma volevo usare le icone sacre per catalizzare l’attenzione sulla tematica dell’amore. Noi portiamo un messaggio evangelico, la Bibbia dice ‘dove c’è amore c’è Dio”. Francesco Mangiacapra, l’autore di un libro che poi è diventato un dossier sui preti gay si presenta vestito così al Mediterranean Pride di Napoli. “Il dossier ha dato i suoi frutti ma hanno preso ...

Napoli - ministra Grillo all'Ospedale del Mare/ Reparto chiuso per festa primario : “Non doveva accadere” : Napoli, ministra Giulia Grillo all'Ospedale del Mare dopo il caso del Reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Oggi pomeriggio ispezione. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Napoli - coppia gay allontanata da un lido di Bacoli : doveva essere accompagnata da donne : coppia gay respinta all'ingresso di uno stabilimento balneare. A denunciare l'accaduto sono due ragazzi campani, Daniele Bausilio e Giuseppe Pitirollo, uniti civilmente da circa un anno. Stando alle loro dichiarazioni - riportate anche su Facebook - i due sarebbero stati respinti all'ingresso di un lido a Bacoli, nella zona dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. La coppia voleva rilassarsi e divertirsi un po' ma ha dovuto fare i conti con gli ...

Gambiano fermato a Napoli. "Doveva compiere un attentato" : Un cittadino Gambiano, accusato di essere legato all'Isis, Sillah Osman, di 34 anni, è stato fermato a Napoli, nel corso di un blitz di polizia e carabinieri. Lo ha reso noto il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, durante un incontro con i giornalisti. Il Gambiano ha partecipato, è stato reso noto a un duro addestramento in Libia, in una zona desertica, e doveva compiere un attentato terroristico.Si ritiene che Sillah Osman ...

Callejon al Milan? / Lo spagnolo del Napoli anche nel mirino del Chelsea di Sarri : presto l’addio ma per dove? : Jose Maria Callejon al Milan? Le ultime voci di calciomercato danno lo spagnolo del Napoli anche nel mirino del Chelsea di Sarri, ma in entrambi casi l'affare è complicato.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Ad Iliad non piace Napoli? Dove sono i Simbox - online SIM solo con carta di credito : Il nuovo attore del mercato della telefonia, Iliad, è sbarcato in Italia con una tariffa molto aggressiva, ma difficile da attivare per i napoletani che non hanno carte di credito o che non hanno tempo per andare in giro per la Campania a cercare i distributori di SIM, i cosiddetti Simbox. Passare a Iliad potrebbe non essere così semplice Probabilmente in Francia sono abituati maggiormente ad utilizzare carte di credito, in Italia ...

Napoli - De Laurentiis : "Mercato? State sereni. Non dovevo stare a disposizione di Sarri" : "Quello che a me mi ha 'sfasferiato' , scocciato, ndr, è il fatto che qui si è diventati tutti Ponzio Pilato. Sono stato molto attento alle trasparenti spiegazioni di Rizzoli, ma la domanda è: non ci ...

Napoli-Crotone streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Napoli-Crotone streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Si conclude il campionato di Serie A, si decidono gli ultimi obiettivi di salvezza, in campo Napoli e Crotone, partita fondamentale per i calabresi, gli ospiti devono vincere ma potrebbe anche non bastare. Nel match di Serie A si affronteranno Napoli e Crotone in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda ...

Napoli - De Luca : “Vorrei fare il sindaco. I rom? A loro piace vivere sotto le stelle - vadano dove vogliono ma non qui” : “I Rom dove li mettiamo? Sono persone così garbate, hanno un tale senso della vita, gli piace vivere sotto il cielo stellato. Se ne vanno dove vogliono, tranne che qui” Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. “Mi affascina l’idea di fare il sindaco, non necessariamente di Napoli, perché è un ruolo operativo. Da ipotetico sindaco di Napoli, tra le prime cose farei sgomberare i campi rom ma non ...

