Napoli | De Laurentiis | “Di Maria e Benzema vecchi”

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Descatenato su Diper accontentare il tecnico? E’ falsissimo. Tra me e Ancelotti c’è l’accordo che io voglio. Perché devo prendere due vecchi, con tutto il rispetto?”. Così il presidente delAurelio Desi microfoni di Radio Kiss Kiss. “Io non devo accontentare i tifosi – ha aggiunto De– che giocano a fare il calcio da bar e li rispetto, ma stessero calmi e ci lasciassero lavorare. Sabaly chiuso? Falso, si è infortunato! Come faccio a chiudere uno che si è infortunato? D’Ambrosio? Falso, non può arrivare”. Deha approfondito anche le voci su Cavani: “Guadagna 20 milioni lordi ogni 10 mesi. E’ formidabile, ma non penso che si dimezzerà il suo stipendio. Se Cavani dovesse telefonarmi e dire di essere pronto a dimezzarsi lo stipendio ed ...