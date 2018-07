Napoli | clamoroso in conferenza stampa | “La numero 9 era del maiale…” -VIDEO

Clamoroso Napoli - De Laurentiis spegne l’entusiasmo dei tifosi! : De Laurentiis schietto e sincero con i suoi tifosi, il Napoli non prenderà alcun big sul mercato tra i tanti nomi citati in queste ore “Di Maria e Benzema non arriveranno, io e Ancelotti vogliamo giovani”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha spento sul nascere l’entusiasmo dei tifosi partenopei. Il presidente intervenendo a Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “C’è l’accordo con Ancelotti, noi ...

Clamoroso : offerto Cristiano Ronaldo al Napoli - De Laurentiis dice no : 'C'è chi dice no'. Così il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina su Cristiano Ronaldo , pronto ad abbracciare il popolo della Juventus: ' Mendes lo aveva offerto al Napoli prima che alla Juventus visto il legame con Ancelotti, ma De ...

Clamoroso Napoli - il Chelsea offre Fabregas in “cambio” di Sarri! : Chelsea sempre più vicino a Sarri, adesso Abramovich prova ad inserire una contropartita per convincere il Napoli Il Napoli sta trattando con il Chelsea il passaggio di Sarri sulla panchina che fu di Conte. Il tecnico ha un contratto in essere col club partenopeo, che vorrebbe un indennizzo in caso d’addio. Tale indennizzo potrebbe avere un nome e cognome. A detta di Premiumsport, il Chelsea avrebbe offerto a De Laurentiis una ...

Juventus-Napoli-Real Madrid-Psg - clamoroso valzer di attaccanti : è il calciomercato più bello di sempre [NOMI e DETTAGLI] : Il calciomercato è entrato nelle fase caldissima, in particolar sta per prendere il via un clamoroso valzer di attaccante, tanti big sono pronti a cambiare maglia e portato stravolgimenti inaspettati solo fino a qualche giorno fa. Tutto è nato dalla mossa shock della Juventus che sta per piazzare il colpo del secolo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino è ormai ai dettagli, 30 milioni di euro al calciatore per i prossimi 4 anni, ...

Vidal Al Napoli?/ Il centrocampista cileno si offre alla Juventus : clamoroso ritorno a Torino? : Vidal Al Napoli? Avvistato in città ma è solo un sosia: i partenopei pensano comunque al centrocampista della nazionale cilena di proprietà del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:38:00 GMT)

Clamoroso Napoli - Vidal è atterrato a Capodichino : la FOTO : Ancelotti approda al Napoli e potrebbe portare con sè uno dei pupilli del periodo tedesco in forza al Bayern Monaco: Arturo Vidal! Nella giornata di ieri è divenuto ufficiale l’accordo tra Ancelotti ed il Napoli. Come vi abbiamo documentato noi di SportFair nell’ipotetico nuovo 11 di Carletto, il tecnico avrebbe chiesto a gran voce l’acquisto di Arturo Vidal. Ebbene, il calciatore stamane è sbarcato a Napoli, pizzicato a ...

Clamoroso Napoli : “Hamsik ha chiesto la cessione!” : Napoli di fronte a decisioni importantissime in merito alla panchina, ma anche relativamente ad Hamsik che potrebbe lasciare il club partenopeo Il Napoli potrebbe non avere più capitan Hamsik nella prossima stagione. Non c’è solo la questione panchina con la rottura sempre più vicina tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis a tenere banco, adesso anche il caso legato allo slovacco Hamsik. E’ stato proprio il papà di Marek a ...

Napoli - il clamoroso annuncio del padre di Hamsik : “ha chiesto la cessione” : Sono ore caldissime in casa Napoli, non solo la questione panchina con la rottura sempre più vicina tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis, adesso anche il caso Hamsik. Richard Hamsik, papà di Marek, parla del futuro del capitano azzurro ai microfoni del portale slovacco Pravda ed annuncia l’addio: “Ci sono tre club cinesi su Marek, l’offerta per lui è di 10 milioni. Il loro interesse è serio, ma le trattative non ...

Cellulare nella Tac - ha del clamoroso quanto successo a Napoli Video : Un episodio che è gia' passato praticamente su ogni sito d'informazione quello che si è palesato all'Ospedale Cardarelli di Napoli: medici e infermieri stupefatti da una donna che ha risposto al telefono mentre stava eseguendo un Tac, ovvero una Tomografia computerizzata. I cellulari chiaramente fanno parte della nostra quotidianita' e questo è l'esempio tangibile. Nonostante ciò, risulta buffo e al contempo sciagurato mettere a repentaglio la ...