Napoli | c' è l' offerta per Sabaly

Sky Chiriches-Stoke City - il Napoli rifiuta la prima offerta : ... Vlad Chiriches, per il quale il club ha già messo sul piatto circa 15 milioni di euro Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport , il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto una ...

Napoli - in Spagna sono sicuri 'Offerta di 45 milioni per Benzema'. Resta viva l ipotesi Cavani : DIMARO FOLGARIDA - C'è il ruggito di una pantera, stilizzata sulle nuove maglie del Napoli per la prossima stagione agonistica, griffate Kappa, che il club di Aurelio De Laurentiis ha appena ...

Napoli - fissata l'offerta massima per Lainer : Il Napoli vuole Stefan Lainer ed è pronta ad andare incontro alle richieste del Salisburgo che si è messo di traverso per la cessione. Secondo il Corriere dello Sport il club di Aurelio De Laurentiis non ha però intenzione di alzare l'offerta oltre i 12 milioni di euro, tetto massimo oltre il quale l'affare salterebbe.

Calciomercato Napoli - piace Santiago Arias del PSV : pronta un'offerta da 15 milioni : Il Napoli mette gli occhi su Santiago Arias. L'esterno del PSV e della Colombia - ha giocato da titolare fino ai quarti di finale del Mondiale, persi contro l'Inghilterra ai rigori - piace alla ...

Napoli - ecco la super offerta a Di Maria : i dettagli : Angel Di Maria potrebbe essere il giusto modo utilizzato dal Napoli per rispondere all’acuto bianconero rappresentato da CR7 Il Napoli deve rispondere alla Juventus, colpo su colpo. Dopo le ben note voci d’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, i partenopei stanno tentando in tutti i modi di accaparrarsi Angel Di Maria, esterno del Psg, utilizzato anche come mezzala. Del possibile affare si vocifera oramai da tempo, ma ...

Napoli calciomercato - prima offerta al Real Madrid per Benzema : L'offensiva di De Laurentiis per il bomber francese è stata respinta al mittente da Florentino Perez, ma la vicenda resta aperta. Capitolo terzino: idea Meunier se parte Hysaj calciomercato serie A, ...

Ghoulam alla Juventus?/ Se parte Alex Sandro i bianconeri pronti ad un'offerta per il terzino del Napoli : La Juventus avrebbe puntato su Faouzi Ghoulam, terzino algerino in forza al Napoli, in caso di partenza di Alex Sandro cercato dal Manchester United e dai tedeschi del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Agente Lobotka : 'Col Napoli parlo da mesi ma l'offerta non è ancora sufficiente' : Arsenal? Ci sono solo degli apprezzamenti mentre per quanto riguarda il PSG si parla di uno dei club più forti al Mondo. Stanislav può giocare a quei livelli. Clausola? Non è un problema. Se arriva ...

Napoli - Hamsik resta : rifiutata l'offerta cinese - sarà il suo 12° anno in azzurro : Alla fine, Napoli continuerà ad avere lo stesso capitano. Marek Hamsik ha deciso: resterà in azzurro. Il forte pressing operato dalla Cina dal Tianjin Teda, la squadra dove milita John Obi Mikel, non ...

Napoli - arrivata la prima offerta dalla Cina per Marek Hamsik : tutti i dettagli : E’ il Tianjin Teda la squadra interessata a Marek Hamsik, rifiutata però dal Napoli la prima offerta di 15 milioni Non solo entrate, il Napoli valuta anche le uscite. In cima alla lista c’è sempre il nome di Marek Hamsik che, nelle settimane scorse, ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria. Difficile che lo slovacco resti in Europa, più facile la pista estera che conduce in Asia, nel campionato cinese. La squadra ...

Calciomercato - il Napoli accelera per Meret : aumentata l'offerta all'Udinese : Napoli-Meret: avanti tutta. È il portiere dell'Udinese il prescelto dalla società azzurra per sostituire Pepe Reina. Dopo le trattative sfumate per Rui Patricio e Leno, e viste le alte richieste del ...

Napoli - senti Hamsik : le ultime novità sull’offerta dalla Cina : Marek Hamsik, capitano del Napoli, potrebbe lasciare il club partenopeo durante l’estate: i colpi di scena sono dietro l’angolo “Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c’è la possibilità di un trasferimento in Cina”. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. ”Ho detto al presidente De Laurentiis che c’è questa opportunità ma al momento non ci sono ...

Napoli - c’è l’offerta per Barella con contropartite : i dettagli : Il Napoli ha presentato al Cagliari un’offerta per il gioiellino sardo Niccolò Barella, centrocampista che piace ad Ancelotti Il Napoli sta costruendo la squadra da mettere nelle mani di Ancelotti, con un occhio anche al futuro. I partenopei, secondo quanto rivelato da Premium Sport, avrebbero presentato un’offerta per il talento del Cagliari Barella, con una parte economica e due contropartite. Si sta trattando il trasferimento ...