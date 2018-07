Muore carbonizzato dopo tamponamento

Terribile schianto in galleria : il 20enne Kevin Muore carbonizzato in auto - sei feriti : Lo schianto ha coinvolto quattro vetture, alcune delle quali si sono incendiate trasformando la galleria in un inferno di fuoco. L'intenso fumo che ha avvolto tutta l'area ha reso molto difficile l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare ore per mettere in sicurezza l'area.Continua a leggere