Municipio X | domani il convegno sulla lotta biologica alla zanzara tigre

(Di venerdì 20 luglio 2018) Comprendere e illustrare le motivazioni di due provvedimenti che si ispirano ad una strategia di equilibrio ed efficacia, contro il proliferare della. Questo il tema delche si terrà sabato 21 luglio al Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia. I due provvedimenti sono stati recentemente emessi dall’Amministrazione Capitolina, con ordinanza sindacale n.91 del 21 maggio 2018, con la quale si dispongono azioni e misure voltedifesa di particolari specie volatili quali: le Rondini (Hirundo rustica), i Rondoni (Apus apus), i balestrucci (Delichon urbica) e i Topini (Riparia riparia). Specie particolarmente attive nellaproliferazione di insetti nocivi in ambienti urbani, intesa come tecnica che sfrutta i rapporti di antagonismo fra gli organismi viventi per contenere le popolazioni di quelli dannosi. Una ordinanza che peraltro segue una ...