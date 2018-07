MotoGp – Espargaro finalmente a casa | il trasferimento in elicottero dall’ospedale di

MotoGp Ducati - Miller : «L'incidente al via? Tutta colpa di Espargaró» : TORINO - Per Jack Miller in Germania è stata una gara compromessa fin dalla partenza. L'australiano è stato coinvolto nel contatto tra le due Suzuki e Pol Espargaró che gli ha impedito di poter ...

MotoGp – Iannone duro contro Espargaro : “ha rovinato tutto - dovrebbe intervenire la direzione gara” : Andrea Iannone punta il dito contro Pol Espargaro: ecco cosa è successo ieri in pista al Sachsenring tra l’italiano della Suzuki e lo spagnolo della Ktm Nona vittoria consecutiva al Sachsenring per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. In tanti si saranno domandati cosa è successo ieri in gara ad Andrea Iannone: il campione di ...

MotoGp - al Sachsenring si rotola nella ghiaia : la pazzesca caduta di Rins - Espargarò e Miller [VIDEO] : Una caduta a tre caratterizza il primo giro del Gp di Germania: Rins, Pol Espargarò e Miller sono subito nella ghiaia Il nono round del campionato mondiale di MotoGp si apre con una caduta che coinvolge tre piloti. Sono Alex Rins, Pole Espargarò e Jack Miller ha finire nella ghiaia alle prime curve del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Il primo a perdere il controllo della sua moto è Espargarò che fa cadere Rins e Miller appena ...

MotoGp – Niente da fare per Aleix Espargaro - lo spagnolo dichiarato unfit : out per il Gp di Germania : A causa del crash che lo ha visto coinvolto nel warm up di questa mattina, Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania, il pilota spagnolo è stato dichiarato unfit dai medici della MotoGp dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto durante il warm-up di questa mattina. Prima trasportato al centro medico e poi al vicino ospedale di Chemnitz per esami più approfonditi, Espargaro ha ...

MotoGp - brutto incidente per Aleix Espargaro nel warm-up del Sachsenring : il pilota trasportato al centro medico [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di un terribile highside che lo ha scaraventato contro le protezione, a rischio la sua presenza in gara La presenza in gara di Aleix Espargaro potrebbe essere a rischio, il pilota dell’Aprilia infatti è stato protagonista di un terribile incidente nel corso del warm-up del Sachsenring. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra e finendo ...