Morto Adrian Cronauer il dj reso celebre da Robin Williams nel mondo

Usa - Adrian Cronauer è Morto in Virginia : Famoso per iniziare le trasmissioni con lo slogan che ha segnato un'epoca, l'ex sergente dell'aviazione "amava gli uomini e donne in uniforme di tutto il mondo e ha sempre trovato il tempo di ...

Usa - Adrian Cronauer è Morto in Virginia : 1.51 "Gooooooood Morning, Vietnam!".E' morto a 79 anni, Adrian Cronauer, il mitico conduttore radiofonico celebrato nel film del 1987 'Good Morning Vietnam' interpretato da Robin Williams. Famoso per iniziare le trasmissioni con lo slogan che ha segnato un'epoca, l'ex sergente dell'aviazione "amava gli uomini e donne in uniforme di tutto il mondo e ha sempre trovato il tempo di impegnarsi personalmente per loro", ha sottolineato la famiglia in ...

Adrian Cronauer è Morto/ Addio allo speaker radiofonico che ispirò "Good Morning - Vietnam" : Adrian Cronauer è morto all'età di 79 anni: l'avvocato e speaker radiofonico statunitense ispirò il bellissimo film "Good Morning, Vietnam" con Robin Williams(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:10:00 GMT)

GINO SANTERCOLE - IL NIPOTE DI ADRIANO CELENTANO È Morto/ Compositore e autore - domani i funerali a Roma : MORTO GINO SANTERCOLE, NIPOTE e autore di ADRIANO CELENTANO: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Gino Santercole - il nipote di Adriano Celentano è Morto/ Dalla musica alla recitazione : la carriera di attore : morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Gino Santercole - il nipote di Adriano Celentano è Morto/ Il 23 giugno avrebbe avuto un nuovo concerto : morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:12:00 GMT)

Gino Santercole - il nipote di Adriano Celentano è Morto/ Il ricordo di Rita Pavone e Red Ronnie : morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso quest'oggi all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:02:00 GMT)

Morto GINO SANTERCOLE - NIPOTE E AUTORE DI ADRIANO CELENTANO/ La moglie Melù : "Merita rispetto" : MORTO GINO SANTERCOLE, NIPOTE e AUTORE di ADRIANO CELENTANO: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso quest'oggi all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:10:00 GMT)

Morto GINO SANTERCOLE - NIPOTE E AUTORE DI ADRIANO CELENTANO/ Dai successi musicali al debutto al cinema : MORTO GINO SANTERCOLE, NIPOTE e AUTORE di ADRIANO CELENTANO: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso quest'oggi all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:45:00 GMT)

Morto Gino Santercole - nipote e autore di Adriano Celentano : sue le musiche di Svalutation e Una carezza in un pugno : È Morto Gino Santercole, cantautore, compositore e chitarrista italiano, nonché zio (ma anche cognato) di Adriano Celentano. L'artista settantasettenne si è spento nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 giugno nella sua abitazione a Roma, a causa di un infarto. A confermare a notizia sono stati i famigliari. Il mondo della musica saluta Gino Santercole, icona del cantautorato degli anni Sessanta e Settanta, autore di numerose canzoni che hanno ...

Morto Gino Santercole - nipote e autore di Adriano Celentano/ Addio al ragazzo della via Gluck : Morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: Addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso quest'oggi all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:55:00 GMT)

È Morto Gino Santercole - nipote di Adriano Celentano e autore di Una carezza in un pugno : È morto a Roma nella notte Gino Santercole, cantautore e nipote di Adriano Celentano. Aveva 78 anni. Santercole, nato a Milano nel 1940 da Rosa, sorella di Celentano, crebbe nella celebre via Gluck. Insieme ad altri artisti come Don Backy, Pilade e Gianco affiancò lo zio nella nascita del Clan Celentano. Scrisse le musiche di canzoni come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone. Oltre che compositore, fu ...

È Morto il musicista Gino Santercole - conosciuto per la sua collaborazione con Adriano Celentano : Il musicista e attore Gino Santercole è morto venerdì di infarto: aveva 77 anni. Il nome di Santercole è legato principalmente a quello di Adriano Celentano (di cui era nipote, pur avendo solo due anni di meno): fece parte della The post È morto il musicista Gino Santercole, conosciuto per la sua collaborazione con Adriano Celentano appeared first on Il Post.

Adriano Celentano - il gravissimo lutto : Morto Gino Santercole : Grave lutto per Adriano Celentano : nella notte tra venerdì e sabato si è spento a Roma il nipote del 'Molleggiato', Gino Santercole . Nato a Milano nel '40, aveva 78 anni ed è probabilmente deceduto ...