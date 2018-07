Mondiali di Scherma Wuxi 2018 Streaming video e diretta tv | orario e programma 2^

Cina - Mondiali Scherma : en plein per gli azzurri. Montano e Fiamingo passano le qualificazioni : In Cina sono iniziati i Mondiali di scherma , l'obiettivo principale della stagione. La prima giornata è stata dedicata alle qualificazioni. Sono dovuti infatti passare per i gironi di qualificazioni ...

Diretta/ Mondiali Scherma Wuxi 2018 streaming video e tv. Montano e Fiamingo al main draw (1^ giornata) : Diretta Mondiali Scherma Wuxi 2018: info streaming video e tv della prima giornata di gare, 19 luglio. Oggi i tornei preliminari di spada femminile e sciabola maschile.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Scherma - Mondiali 2018 : Aldo Montano - Rossella Fiamingo ed Alberta Santucci superano le qualificazioni : Sono cominciati i Mondiali di Scherma a Wuxi ed è stato un ottimo inizio per i colori azzurri. Nella prima giornata, dedicata alle qualificazioni della sciabola maschile e della spada femminile, Aldo Montano, Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio hanno staccato il pass per il tabellone principale. Percorso netto nella fase a gironi per il livornese, che ha ottenuto cinque vittorie in altrettanti assalti. Montano ha rifilato un 5-1 ...

Mondiali di scherma - tutto pronto per la rassegna in programma a Wuxi : Eurosport trasmetterà l’intero evento : Eurosport trasmetterà il meglio della rassegna iridata di scherma a partire da domenica 22 luglio Eurosport, la principale emittente sportiva europea, si prepara a trasmettere il meglio dei Mondiali di scherma di Wuxi 2018. A partire da domenica 22 luglio infatti, tutti gli appassionati della disciplina potranno seguire LIVE su Eurosport 1, Eurosport 2, la piattaforma OTT Eurosport Player e TIMVISION le più belle stoccate degli atleti ...

Scherma - Mondiali 2018 : sarà una Russia dominante come agli Europei? Italia chiamata a rispondere : Italia contro Russia è una sfida che ogni volta che c’è un grande appuntamento schermistico si ripropone. Anche da domani ai Mondiali di Wuxi comincerà il duello a distanza tra le due migliori nazioni non solo del Vecchio Continente, ma di tutto il mondo. sarà una lotta davvero serratissima per conquistare il primo posto nel medagliere in terra cinese. L’Italia difende il successo della passata edizione, quando con nove medaglie ...

Scherma - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il fioretto guida la spedizione azzurra : Domani cominciano i Mondiali di Scherma a Wuxi. C’è grande attesa per l’Italia, che vuole riscattare un Europeo che l’ha vista subire il sorpasso nel medagliere dalla Russia. La squadra azzurra si presenta in terra cinese con grandi ambizioni e con la volontà di riprendersi il ruolo di miglior nazione al mondo, proprio come era successo nella passata stagione a Lipsia. Nella scorsa edizione l’Italia ha conquistato nove ...

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti della sciabola. Coreani favoriti - l’Italia punta su Curatoli e Berrè : Mancano solo due giorni all’inizio dei Mondiali di Scherma a Wuxi in Cina. Nell’analisi dei favoriti manca solo quelli relativi alla prova individuale della sciabola maschile. Tutto sembra portare ad una sfida interna tra Coreani, visto che al primo e al secondo posto del ranking mondiale ci sono rispettivamente Gu Bongil e Oh Sanguk, che hanno collezionato ben quattro vittorie in questa stagione di Coppa del Mondo. Inoltre non ...

Scherma - Mondiali 2018 : le favorite della sciabola. Olga Kharlan pronta a ripetersi - Gregorio e Vecchi ci provano : Manca sempre meno al via dei Mondiali di Scherma, che inizieranno giovedì a Wuxi (Cina). Oggi andiamo ad analizzare la gara della sciabola femminile, che sulla carta avrà una grande favorita, ma ci saranno comunque diverse atlete in grado di lottare per il titolo. Andiamo dunque a scoprire le favorite della sciabola. La campionessa in carica Olga Kharlan si presenterà in Cina come numero uno del ranking, dopo un’altra grande stagione di Coppa ...

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti del fioretto. Grande concorrenza per la medaglia d’oro : Se tra le donne c’è una Grande favorita, nell’individuale di fioretto maschile agli ormai imminenti Mondiali di Wuxi regna una Grande incertezza su chi possa salire sul gradino più alto del podio. Sono davvero tanti coloro che possono ambire alla medaglia d’oro e tutto fa presagire ad una gara molto bella ed incerta. Il ranking mondiale pone in prima posizione l’americano Race Imboden, che ha anche appena vinto i ...

Scherma - Mondiali 2018 : le favorite del fioretto. Inna Deriglazova super favorita - Volpi ed Errigo principali rivali : Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di Scherma in programma in Cina a Wuxi. Nel fioretto femminile tutto sembra portare ad un “Inna Deriglazova contro tutte”. La russa è la super favorita per la medaglia d’oro e cercherà di bissare il titolo conquistato nella passata stagione a Lipsia. Un vero e proprio dominio quello di Deriglazova, che è anche campionessa olimpica ed europea in carica. Inoltre la russa è ...

Scherma - Mondiali 2018 : le favorite della spada. Gara aperta - Mara Navarria cerca l’impresa : Giovedì scatteranno a Wuxi (Cina) i Mondiali di Scherma, in cui i migliori atleti del mondo si sfideranno per la conquista del titolo iridato. Sulla carta nella spada femminile vivremo una Gara aperta, visto che non c’è stata una vera dominatrice nella stagione e ci potrebbero essere anche delle sorprese. Andiamo quindi a scoprire le possibili favorite della spada. L’azzurra Mara Navarria si presenterà ai Mondiali come numero uno del ranking ...

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti nella spada maschile. Paolo Pizzo prova a difendere il suo titolo : Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di Scherma in programma in Cina a Wuxi. Tra le gare più incerte della rassegna iridata c’è sicuramente quella individuale della spada maschile. Sono davvero tanti i protagonisti che ambiscono a salire sul gradino più alto del podio, come fece lo scorso anno Paolo Pizzo. Il siciliano è tornato in pedana ai Giochi del Mediterraneo dopo un lungo infortunio e proverà a difendere il titolo ...