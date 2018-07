Mondiali 2018 Russia | quando Özil faceva lo sbruffone con Giroud | ' Io campione del mondo

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under 23 2018 : Elena e Falvio Micozzi regalano all’Italia il primo oro : Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali Junior e Under 23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. A salire sul gradino più alto del podio sono i fratelli Elena e Falvio Micozzi, che trionfano nel C2 Mix Junior. La coppia azzurra ha dominato la finale imponendosi con il tempo di 113.77, battendo per oltre 7” l’equipaggio francese formato da Jules Bernardet e Doriane Delassus. Completa il podio la Spagna di Ainhora ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : sfida aperta per il titolo tra Olanda ed Inghilterra : Tutto pronto per i Mondiali di Hockey su prato: si infiamma l’estate per il field Hockey con la manifestazione iridata al femminile (rispetto a quattro anni fa infatti le manifestazioni per i due sessi saranno divise) che si svolgerà nello splendido scenario di Londra, dove si sono disputati i Giochi Olimpici del 2012 (i campi sono davvero ben tenuti e in ottimo stato). La grande favorita non può che essere l’Olanda. Le Orange sono ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : partecipazione storica per un’Italia mai così forte. Azzurre mine vaganti… : L’attesa, storica, è veramente finita. Ora c’è solo bisogno di andare in campo e giocarsi tutte le proprie chances. La nazionale femminile di Hockey su prato è a Londra da giorni e sta solo attendendo domenica, giorno d’esordio dei Mondiali 2018 in terra britannica, dove affronterà la Cina. Le Azzurre sono riuscite a qualificarsi, tramite la World League del 2017, alla manifestazione iridata, un appuntamento che mancava ...

Scherma - Mondiali 2018 : Chiara Cini ed Enrico Garozzo superano le qualificazioni : Seconda giornata ai Mondiali di Scherma a Wuxi. Continuano le fasi di qualificazione ed oggi toccava al fioretto femminile e alla spada maschile. Erano solo due gli azzurri a scendere in pedana oggi, Chiara Cini ed Enrico Garozzo. Entrambi, con percorsi diversi, hanno staccato il pass per il tabellone principale. La fiorettista toscana ha chiuso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte ed è riuscita a qualificarsi per il main draw ...

Rugby a 7 - Mondiali San Francisco 2018 : sarà Fiji-Sudafrica tra gli uomini e Australia-Nuova Zelanda tra le donne? : Si disputeranno a San Francisco nel fine settimana i Mondiali di Rugby a 7: nella città statunitense le 24 migliori selezioni al mondo tra gli uomini e le migliori 16 tra le donne tenteranno l’assalto al titolo iridato. La competizione sarà, in entrambi i casi, un tabellone tennistico ad eliminazione diretta. L’Italia è assente. Tra gli uomini, che vedranno sedicesimi ed ottavi a partire dalla tarda serata di domani ora italiana, ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : le avversarie dell’Italia nella Pool B. Olanda favorita - insidie orientali : Girone molto duro, com’era ovvio che fosse: l’Italia dell’Hockey su prato al femminile si prepara a debuttare, ad anni ed anni di distanza, ai Mondiali di Londra. Domenica l’esordio, andiamo a scoprire le tre avversarie della Pool B, dove sono inserite Tiddi e compagne: l’obiettivo dichiarato è quello di vincere un incontro per poter volare agli ottavi di finale. Olanda Poco da dire, sono le più forti. Prime al ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia? Calendario - date e orari delle partite delle azzurre : Meno due. Tutto pronto per l’estate Mondiale per quanto riguarda la nazionale femminile di Hockey su prato. Un appuntamento più unico che raro che le ragazze guidate da Roberto Carta vogliono giocarsi al meglio in quel di Londra. Sabato si comincia, domenica c’è l’esordio per le azzurre. Andiamo a scoprire il Calendario e le date con tutto il programma delle sfide di Tiddi e compagne. Programma Italia Mondiali Hockey prato ...

Volley - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Tra certezze - ballottaggi e possibili sorprese : L’Italia ha incominciato la marcia verso i Mondiali di Volley maschile che si giocheranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si è radunata a Cavalese per un primo collegiale (con alcune assenze come quelle di Zaytsev e Juantorena). Scatta anche la lotta per i 14 posti a disposizione, tutti vorranno essere presenti ai Mondiali e la concorrenza interna sarà spietata: vediamo nel dettaglio quali saranno le ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under23 2018 : quattro azzurri avanzano in semifinale tra gli junior : Si apre in modo positivo per l’Italia la terza giornata di gare dei Mondiali junior e Under23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Nella sessione mattutina infatti quattro azzurri si sono qualificati in semifinale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Nel C1 junior maschile Flavio Micozzi e Matteo De Franco ottengono il pass diretto dopo la prima run. Micozzi è stato protagonista di una gara pulita, chiusa in ...

Scherma - Mondiali 2018 : Aldo Montano - Rossella Fiamingo ed Alberta Santucci superano le qualificazioni : Sono cominciati i Mondiali di Scherma a Wuxi ed è stato un ottimo inizio per i colori azzurri. Nella prima giornata, dedicata alle qualificazioni della sciabola maschile e della spada femminile, Aldo Montano, Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio hanno staccato il pass per il tabellone principale. Percorso netto nella fase a gironi per il livornese, che ha ottenuto cinque vittorie in altrettanti assalti. Montano ha rifilato un 5-1 ...