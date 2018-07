Mondiale di Sitting Volley | l’Italia cede in semifinale agli Usa |  domani la finale per il

sportfair

: #SittingVolley ?? Mondiale Femminile: immense ???? le #Azzurre, è SEMIFINALE!! Battuta l'Olanda ???? 3-2 (25-18, 20-25,… - Federvolley : #SittingVolley ?? Mondiale Femminile: immense ???? le #Azzurre, è SEMIFINALE!! Battuta l'Olanda ???? 3-2 (25-18, 20-25,… - GiannantonioDi1 : RT @Federvolley: #SittingVolley ?? Mondiale Femminile: le ???? #azzurre si fermano in semifinale dopo la sconfitta contro ???? USA per 0-3 (8-25… - AVitaleSitting : RT @Federvolley: #SittingVolley ?? Mondiale Femminile: le ???? #azzurre si fermano in semifinale dopo la sconfitta contro ???? USA per 0-3 (8-25… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Le azzurre delsconfitte indel, domani la finalina per il bronzo contro la Cina Nel Campionatodile azzurre di Amauri Ribeiro non sono riuscite a contrastare la selezione statunitense, dovendore in0-3 (8-25, 11-25, 6-25). Troppo superiori gli Stati Uniti, rispetto alle azzurre che comunque domani avranno la grandissima occasione di giocarsi una meda, affrontando la Cina nellaper il terzo e quarto posto. Russia e Stati Uniti, invece, si conteranno la corona iridata. CRONACA – Avvio complicato per le azzurre, che si sono trovate immediatamente in difficoltà (1-8). Le statunitensi hanno sempre comandato il gioco sino al definitivo (8-25). Anche nel secondo set la selezione azzurra non è stata in grado di contrastare il gioco delle avversarie, trovandosi subito sotto (2-8). Come nel ...