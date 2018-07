Mobilità ATA 2018 19 | pubblicati i movimenti | news 20 luglio

La città si mobilita - ritrovata l'auto 'speciale' rubata a Giovanni : "Grande sensibilità - grazie" : Una storia a lieto fine, un enorme sospiro di sollievo per Giovanni. E' stata ritrovata l'auto di un 26enne foggiano con disabilità motorie, che aveva lanciato un appello dalle pagine di FoggiaToday....

Datamatic si lancia nel mondo della Mobilità elettrica con VivoBike : ... che ci ha permesso di conquistare posizioni di assoluto rilievo in diversi settori e crescere anche in anni particolarmente difficili a livello di economia generale', dichiara Stefano Martini, ...

Sicilia : congelata Mobilità regionali su dighe - domani nuovo incontro in Regione : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Passa la linea "intransigente" dei sindacati autonomi sui trasferimenti di 150 dipendenti dagli uffici periferici alle dighe. Ieri, riferiscono Cobas-Codir, Sadirs, Siad e Ugl, l'assessore regionale alla Funzione pubblica Bernadette Grasso "ha, di fatto, sospeso gli eff

Trenitalia/mytaxi - continua la collaborazione all'insegna della Mobilità urbana integrata : Trenitalia e mytaxi rafforzano la loro partnership , nata con l'obiettivo di offrire ai clienti delle due società un'esperienza di viaggio smart e on-demand, attraverso un processo di integrazione del ...

La Johan Cruijff Arena illuminata con la Mobilità elettrica di Nissan : Al via il più grande sistema di accumulo di energia d’Europa in un edificio commerciale alimentato da batterie provenienti da veicoli elettrici, sia di seconda vita che nuove, inaugurato alla presenza di Udo Kock, Assessore all’Economia e alle Finanze di Amsterdam Il progetto innovativo deriva dalla collaborazione tra Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House e Johan Cruijff Arena, con il sostegno dei fondi Amsterdam Climate and Energy Fund ...

Repower e CONAD insieme per la Mobilità sostenibile : inaugurata stazione di ricarica per auto elettriche a Pont Saint Martin (Aosta) : La spesa in Val d’Aosta diventa sempre più sostenibile: è stata infatti installata oggi, presso il punto vendita CONAD di Pont Saint Martin (Aosta), PALINA BURRASCA da 22kW, la stazione di ricarica per veicoli elettrici di Repower, gruppo attivo da oltre 100 anni nel settore dell’energia elettrica. Da oggi, i clienti CONAD e cittadini e turisti di passaggio a Pont Saint Martin potranno ricaricare il proprio veicolo elettrico velocemente e ...

Siglato CCNI Mobilità : addio chiamata diretta - da ambito a scuola con punteggio : Ultime notizie 26/06/2018. Firmato l’accordo sul CCNI mobilità. Il tema principale è rappresentato dall’assegnazione del personale docente dall’ambito alla scuola. La chiamata diretta viene finalmente archiviata e l’assegnazione del docente avverrà con il vecchio sistema, vale a dire attraverso il punteggio personale. Non saranno quindi più i Dirigenti Scolastici a selezionare i docenti ma direttamente ...

E' nata nugo nella notte di inizio estate - l'app che favorisce la Mobilità integrata : Teleborsa, - Battesimo nella notte d'inizio estate al Globe Theatre di Villa Borghese a Roma per " nugo" , l'app creata da Ferrovie dello Stato che favorisce la mobilità integrata. l'applicazione, di ...

Scuola - Mobilità docenti 2018/9 ultime notizie : il Miur ha fissato la data del confronto : Vi abbiamo riferito, nel corso della giornata di ieri, martedì 19 giugno, dell’appello lanciato al Ministero dell’Istruzione da parte dei sindacati rappresentativi Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, in merito ad un incontro urgente sulla questione mobilità annuale. La risposta da parte del dicastero di Viale Trastevere è stata tempestiva: infatti, attraverso un comunicato pubblicato sui siti ufficiali delle […] L'articolo ...

La scuola paritaria diventa statale - i genitori si mobilitano contro la delibera : “Vogliamo certezze sul futuro dei bambini” : “Siamo arrabbiati perché soltanto il 18 maggio siamo venuti a sapere che questa scuola è stata statalizzata, ciò significa che da settembre cambierà sia il personale ausiliario sia le maestre”. A parlare è Giusy Pappacena, mamma di un’alunna della Sant’Arialdo, scuola d’infanzia comunale di Baranzate, comune alle porte di Milano, che da settembre entrerà a far parte dell’Istituto statale Rodari. Giusy non è l’unica mamma a essere arrabbiata, tra ...

Mobilità - esperto : l’idrogeno “ha un minore impatto ambientale - è l’unico combustibile che rilascia acqua distillata” : Il Prof. Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina ambientale, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli a Radio Cusano Campus. “Penso che la vita moderna, quella di tutti giorni, non dovrebbe essere fatta esclusivamente, come invece ci è stato insegnato negli ultimi decenni, di business, economia ed interessi personali. Noi siamo individui che vivono ...

assessore cecchini interviene a giornata mobilitazione coldiretti : più risorse per insediamento giovani - agricoltura biologica e ... : "In Umbria " ha detto - abbiamo a disposizione oltre 900 milioni di euro per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale, che significa sostegno all'economia, all'occupazione, alla qualità della ...

Mobilità sostenibile - Roma maglia nera in Ue : “Aria inquinata e strade poco sicure”. Copenaghen in testa : frena uso dell’auto : Una è la capitale europea con la sicurezza stradale peggiore, l’altra è il fiore all’occhiello in fatto di Mobilità sostenibile. La prima è Roma, la seconda è Copenaghen rispettivamente fanalino di coda e medaglia d’oro nel report Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable transport, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il dossier, utilizzando i dati relativi al 2016 e provenienti da fonti ...

Mobilità sostenibile : Greenpeace compara 13 grandi città europee - “Roma ultima classificata” : Roma fanalino di coda in fatto di Mobilità sostenibile e sicurezza stradale, Copenaghen capofila. È quanto emerge dal report “Living. Moving. Breathing. Ranking of European Cities in Sustainable Transport”, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace e diffuso oggi dall’organizzazione ambientalista. Il rapporto, utilizzando gli ultimi dati disponibili, relativi al 2016 e provenienti da fonti pubbliche ufficiali o direttamente ...