Missouri | barca turistica affonda nel lago per maltempo | 13 morti Video ultime notizie

Almeno 11 persone sono morte nel ribaltamento di una barca in un lago del Missouri : Almeno 11 persone sono morte nel ribaltamento di una barca nel lago Table Rock, nello stato americano del Missouri. I sub stanno cercando altre cinque persone disperse, mentre ci sono sette feriti, due dei quali gravi. Le cause dell’incidente non sono The post Almeno 11 persone sono morte nel ribaltamento di una barca in un lago del Missouri appeared first on Il Post.

Maltempo USA - incidente in Missouri : barca si rovescia nel Table Rock Lake - almeno 11 morti : almeno 11 persone sono morte e numerose altre sono disperse dopo che un’imbarcazione turistica si è capovolta ed è affondata nel Table Rock Lake, un lago del Missouri (USA): lo ha reso noto lo sceriffo locale, secondo cui il Maltempo e i forti venti sono la probabile causa dell’incidente. A bordo 31 persone, tra cui bambini. Forti venti e temporali stavano interessando l’area al momento dell’incidente, che si è verificato ...

