Milano | stuprò una cliente 20enne | arrestato tassista abusivo

Tassista abusivo arrestato a Milano per lo stupro di una 20enne : Milano , askanews, - Un Tassista abusivo di 61 anni di origini egiziane è stato arrestato a Milano , dai carabinieri della Compagnia Duomo, con l'accusa di aver violentato, la notte del 16 giungo 2018, ...

Milano . Stupro - preso tassista abusivo : 11.40 Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida di Milano. E' avvenuto nella notte del 16 giugno scorso:la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata assieme ad alcuni amici e di aver poi preso il taxi illegale per tornare a casa. Al suo risveglio però, si è accorta di essere stata violentata dal ...

Milano - 13enne violentata dal compagno della madre nel sonno/ Ultime notizie : stupro mentre erano soli in casa : Milano, 13enne violentata dal compagno della madre mentre dormiva: lo stupro in assenza della donna, fuori per lavoro; 28enne arrestato dopo denuncia della vittima.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:17:00 GMT)