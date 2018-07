Milano Porta Vittoria | ripartono i lavori dopo anni di stop

Coima : al rogito con Comune Milano per due aree in Porta Nuova (4) : (AdnKronos) - Progettata da Pelli Clarke Pelli Architects (Studio che ha curato il planivolumetrico di Porta Nuova e la sede UniCredit), la torre – il cui general contractor sarà designato entro l’estate – avrà 26 piani fuori terra e 4 interrati per una superficie lorda di oltre 68.000 mq, e sarà co

Coima : al rogito con Comune Milano per due aree in Porta Nuova (3) : (AdnKronos) - Nel perfezionamento dell’acquisizione e del processo di due diligence, Coima è stata assistita sul fronte legale da Gianni, Origoni, Grippo; Cappelli & Partners; Shearman & Sterling; Studio Legale Leone-Torrani e Associati e Maisto e Associati. I due nuovi edifici saranno adiacenti a G

Coima : al rogito con Comune Milano per due aree in Porta Nuova (2) : (AdnKronos) - Il fondo Cofii, di cui è stato recentemente completato il fund raising con oltre 650 milioni di euro di raccolta inclusi i coinvestimenti, rappresenta il più grande fondo discrezionale dedicato a investimenti in Italia e può disporre di una capacità di investimento, includendo la leva

Inter su Di Maria : i nerazzurri studiano la strategia per portarlo a Milano : L'Inter è stata tra le squadre più attive, fino a questo momento, in questa sessione di Calciomercato. La societa' nerazzurra è riuscita nell'impresa di realizzare quasi cinquanta milioni di euro di plusvalenze, chiudendo il bilancio in pareggio entro il 30 giugno senza cedere nessun big. In entrata, invece, sono gia' cinque gli acquisti, che hanno gia' cambiato in parte il volto alla rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ma non è finita qui ...

Milano - blitz dei carabinieri in Porta Venezia : bonificata l'area utilizzata per il bivacco dei migranti : Nuovo controllo a tappeto dei militari della Compagnia Duomo: 5 le persone accompagnate in caserma per accertamenti, l'Amsa ha Portato via materassi e materiale vario

Milano - blitz delle forze dell’ordine tra i migranti accampati a Porta Venezia. Scambio di accuse tra Pd e centrodestra : Prima lo Scambio di accuse tra centrodestra e centrosinistra. Poi l’intervento di Polizia e Guardia di Finanza, con alcuni migranti che sono stati Portati in Questura perché venisse accertata la loro posizione. Al centro, i “bivacchi di stranieri che sono tornati ad aumentare in zona Porta Venezia”, in particolare lungo i Bastioni e il parco Indro Montanelli, a Milano. I deputati del Partito democratico oggi hanno firmato ...

NATIONAL GEOGRAPHIC PORTA A Milano LA MOSTRA PHOTOARK : visualizza articoli simili Close Cronaca Pollino: brucia rifiuti, uomo denunciato Un'area piena di rifiuti è stata posta sotto sequestro 1 giorno ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Milano - suv travolge i tavolini di un ristorante a Porta Ticinese : LaPresse, Un suv si è scontrato con un tram e poi ha travolto i tavolini di un ristorante. E' accaduto a Milano , in zona Porta Ticinese. L'auto ha impattato contro il convoglio della linea 3 prima di ...

Milano. Consultazioni sul futuro del portale dei servizi domiciliari : Il Comune di Milano ha avviato una consultazione preliminare per reperire informazioni utili per la futura versione 2.0 della piattaforma

Travolse e uccise un anziano a Milano. Il giudice : ''Vide il corpo e fuggì - un comportamento non umano'' : Così nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato l'uomo a sei anni e sei mesi di carcere, con la revoca della patente a vita. ''Sentenza storica'' dice il legale

Resa dei conti tra zingari. VIDEO Milano - scene da guerriglia urbana FI : "Basta - controlli porta a porta" : Quella che è parsa una vera e propria Resa dei conti tra decine di zingari è andata in scena ieri sera in strada sotto lo sguardo incredulo dei residenti di zona San Siro. VIDEO e FOTO Segui su affaritaliani.it

Milano. Palazzo Marino porta nelle scuole l’innovazione didattica : Prende il via, con l’approvazione da parte della Giunta delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, la

TRENTO OLIMPIA Milano / Streaming video e diretta Rai.tv : l'importanza del fattore campo (finale gara-4) : diretta TRENTO OLIMPIA MILANO, Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della finale scudetto. La EA7 conduce 2-1, finora il fattore campo è sempre stato rispettato(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:53:00 GMT)

Milano. Consegnate rampe portatili a 12 ragazzi e ragazze affetti da SMA : Sono state Consegnate a 12 ragazzi e ragazze affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) le rampe portatili donate dall’associazione SMArathon