Milano | Nessun traffico di ovuli | prosciolto il ginecologo Antinori

Nessuna crisi tra Belen e Iannone. Insieme in un locale di Milano : Sono giorni che non si parla d'altro che di una presunta crisi tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez, i due infatti non si mostravano più Insieme in publico da tempo e sui social scarseggiavano le foto di coppia.Ma non solo. Alcuni settimanali avevano dato per spacciati i due fidanzatini perché "Belen ha bisogno di pensare al suo lavoro". E sempre secondo queste riviste, i due non abitavano nemmeno più sotto lo stesso tetto. Però, come spesso ...