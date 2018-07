Milano | in bicicletta con la droga negli slip | fermato spacciatore 22enne

Milano - colpo grosso in via Montenapoleone : rapina in gioielleria e fuga in bicicletta : Sarebbero tre i banditi entrati in azione nel locale del Quadrilatero della moda. Dopo il colpo , sarebbero fuggiti in sella a delle biciclette

