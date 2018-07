Milan | Yonghong Li indagato a Milano per falso in bilancio

Yonghong Li indagato per falso in bilancio a Milano : Yonghong Li, l'uomo di affari cinese proprietario del Milan A.C. fino a pochi giorni fa, è indagato dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di false comunicazioni sociali. Lo confermano fonti giudiziarie.

Milan - Yonghong Li indagato per falso in bilancio : i dettagli : Yonghong Li indagato dalla Procura di Milano dopo il ben noto caso Milan, adesso il club è passato nelle mani del fondo americano Elliott Yonghong Li adesso trema. Dopo il ben noto caso che ha portato il Milan nelle mani di Elliott, a causa di inadempienze da parte della proprietà cinese, adesso Yonghong Li è stato indagato per falso in bilancio. La Procura di Milano sta indagando per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali da ...

Milan - “l’ex presidente Yonghong Li indagato per falso in bilancio” : Nel giorno in cui il Milan aspetta il verdetto del Tas di Losanna sul ricorso d’urgenza presentato contro l’esclusione dall’Europa League 2018-2019 decisa dalla Camera giudicante della Uefa lo scorso 27 giugno, l’ex presidente Yonghong Li, proprietario del club fino a dieci giorni fa, è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali. Lo rivela il Corriere della Sera, precisando che la Guardia di ...

Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano : L'ex proprietario del Milan è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali L'articolo Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - l’ex proprietario Yonghong Li indagato per falso in bilancio : L’anno scorso l’uomo d’affari cinese aveva rilevato dalla Fininvest la squadra rossonera per 740 milioni, ma non era stato poi in grado di onorare i debiti e sottoscrivere gli aumenti di capitale

Inchiesta sull’ex proprietario del Milan : Yonghong Li indagato per falso in bilancio : L’anno scorso l’uomo d’affari cinese aveva rilevato dalla Fininvest la squadra rossonera per 740 milioni, ma non era stato poi in grado di onorare i debiti e sottoscrivere gli aumenti di capitale

Milan - Yonghong Li è scomparso : Ha perso il Milan per 32 milioni senza batter ciglio. Secondo la Gazzetta dello sport di Yonghong Li si sono perse le tracce.

Milan - Yonghong Li a “Chi l’ha visto?” : Yonghong Li desaparecido, letteralmente scomparso dai radar dopo il disastro combinato con il Milan, adesso nelle mani di Elliott Yonghong Li letteralmente scomparso dai radar. Dopo aver perso la proprietà del Milan a causa dei suoi debiti contratti e non ripagati ad Elliott, si è dileguato senza lasciare alcuna traccia. Bisognerebbe chiedere all’ottima Federica Sciarelli di “Chi l’ha visto?”, di dedicare una parte ...

Milan - Yonghong Li e i consiglieri cinesi non si presentano : salta il Cda : Yonghong Li, Han Li, Renshuo Xu e Bo Lu - i quattro consiglieri cinesi del Cda del Milan - non erano presenti oggi in via Aldo Rossi. Per questo motivo il consiglio d'amministrazione del club non si è ...

Milan - Yonghong Li e i consiglieri cinesi non si presentano : salta il Cda : Il 21 luglio, alle ore 9, convocata l'assemblea dei soci: Paolo Scaroni potrebbe essere il nuovo presidente rossonero

Milan – Yonghong Li è definitivamente fuori - Elliott dà il via alla rivoluzione : rischiano grosso anche Fassone e Mirabelli : Nella giornata di oggi si svolgerà il CdA in cui verrà fissata l’Assemblea in cui verranno sostituiti tutti i membri cinesi con i nuovi esponenti americani Il Milan cambia volto, l’era Yonghong Li è definitivamente tramontata e, con l’Assemblea in programma sabato 21, cambieranno anche i membri del Consiglio di Amministrazione rossonero. L’incontro verrà deciso nel corso del CdA che si svolgerà questo pomeriggio, ...

Milan a Elliott - ufficiale : Yonghong Li è fuori/ Ultime notizie - sorpresa : il fondo non vende ma investe : Il Milan al fondo Elliott: Yonghong Li addio, contatti con nuovi acquirenti, tornano la bandiera Paolo Maldini e l'attuale amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini?(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:47:00 GMT)

Milan A ELLIOTT : YONGHONG LI È FUORI/ Ultime notizie - ufficiale - il club passa al Fondo : ecco cosa succede : Il MILAN al Fondo ELLIOTT: YONGHONG Li addio, contatti con nuovi acquirenti, tornano la bandiera Paolo Maldini e l'attuale amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini?(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:46:00 GMT)

Il Milan è ufficialmente di Elliott! Finisce l’era Yonghong Li : attesi cambi nel CDA rossonero : Il Milan è passato ufficialmente nelle mani di Elliott: Project Black ha rilevato le quote di Rossoneri Sport Investmen Lux, società proprietaria del 99.93€ dei rossoneri. Si chiude l’era Mr. Li Dal questo pomeriggio si può dire ufficialmente conclusa l’era Yonghong Li: il Milan è interamente nelle mani del fondo Elliott. La società Project Black, creata nel 2017 dal fondo americano e Blue Skye per l’operazione Milan, ha ...