calcioweb.eu

: Bollettino #Milan ????(Day after): - Primi passi #Elliott alla guida del club - Subito 50 mln, possibile gestione d… - capuanogio : Bollettino #Milan ????(Day after): - Primi passi #Elliott alla guida del club - Subito 50 mln, possibile gestione d… - CalcioWeb : #Milan, 'salta' #Fassone: già domani il possibile addio, ecco il sostituto - _schiaffino__ : RT @MiliottiT: PAUL KASIMIR MARCINKUS A MILANELLO DOMANI PER DARE LA BENEDEZIONE LO IOR E' ROSSONERO LA SANTA SEDE&ACMILAN INSIEME SUL TETT… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) E’ il momento della rivoluzione in casa, dopo la sentenza che ha riammesso i rossoneri in Europa League arrivano nuove importanti novità. Il CdA cambierà l’organigramma del club e Marcocome riporta Sky Sport dovrebbe essere da subito allontanato. I media inglesi si sono sbilanciati sul, si tratta di Ivan Gazidis, attuale CEO dell’Arsenal. Al via la rivoluzione al, si tratta solo della prima mossa… LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, ‘salta’: giàililCalcioWeb.