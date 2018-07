Milan ricorso Tas vinto | squadra in Europa League

L’Europa è salva : il Tas ha accolto il ricorso del Milan. Yonghong Li indagato per falso in bilancio : Elliott riporta il Milan in Europa. Il Tas ha accolto il ricorso dei rossoneri contro la sentenza della Camera Giudicante dell’Uefa che li aveva estromessi dalle coppe per i conti scricchiolanti e per la poca chiarezza legata alla vecchia proprietà. Il Milan adesso torna all’Uefa per ridiscutere un nuovo ‘settlement agreement’ perché, così sostiene...

In attesa del comunicato ufficiale atteso a minuti, arrivano conferme sul successo del reclamo del Milan al Tas. I rossoneri, secondo quanto riportano il Sole 24 Ore e Sky Sport , il prossimo anno giocheranno l'Europa League. ricorso accolto, con il Tas che annulla l'esclusione dalle coppe e rinvia alla Uefa per una sanzione più proporzionata.

Ricorso Tas Milan : a che ora la sentenza? Europa League a rischio : tutti gli scenari : Giornata decisiva per il futuro economico e sportivo del Milan. Oggi è in programma l’udienza al TAS di Losanna cui la società rossonera ha presentato Ricorso dopo la sentenza con cui l’UEFA ha sancito l’esclusione della squadra dalla prossima Europa League, per il mancato rispetto dei parametri imposti dal fair play finanziario. Sarà una giornata lunga, cominciata già stamattina verso le 9.30 e destinata a terminare nel tardo ...

