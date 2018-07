Milan | ricorso accolto | giocherà in Europa League

Tas accoglie ricorso - Milan in Europa : 12.53 Tas accoglie ricorso, Milan in Europa Il Tas, Tribunale Arbitrale Sport, di Losanna accoglie il ricorso del Milan, in merito alla squalifica comminata dall'Uefa, che aveva escluso la società rossonera dalle competizioni europee per la stagione 2018-19 per il mancato ...

Calcio - il Tas accoglie il ricorso del Milan. I rossoneri giocheranno in Europa League : Buone notizie per tutti i tifosi rossoneri: il Tas ha accolto il ricorso presentato dal Milan, che potrà quindi partecipare all’Europa League 2018/2019. Il Tribunale di Losanna ha annullato la decisione dell’Uefa, che aveva punito il Milan per non aver rispettato il Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017, con la conseguente esclusione per un anno dalle competizioni europee. Determinante in questa decisione è stata l’uscita di ...

L’Europa è salva : il Tas ha accolto il ricorso del Milan. Yonghong Li indagato per falso in bilancio : Elliott riporta il Milan in Europa. Il Tas ha accolto il ricorso dei rossoneri contro la sentenza della Camera Giudicante dell’Uefa che li aveva estromessi dalle coppe per i conti scricchiolanti e per la poca chiarezza legata alla vecchia proprietà. Il Milan adesso torna all’Uefa per ridiscutere un nuovo ‘settlement agreement’ perché, così sostiene...

