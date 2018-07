Milan | pronto l’addio di Fassone | possibile accordo per la rescissione già durante

Milan - Morata : c’è il blitz a Londra/ Il Chelsea pronto a rimpiazzarlo con Higuain della Juventus : Milan, Morata: c’è il blitz a Londra. Piace anche Higuain, ma occhio alla concorrenza del Chelsea. Il club meneghino vorrebbe l'argentino o lo spagnolo per la prossima stagione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Calciomercato Milan - pronto il blitz nella notte : si tenta il grande colpo in attacco : 1/11 LaPresse/PA ...

Milano - un medico e quattro infermieri aggrediti di notte in un Pronto soccorso : Milano, un medico e quattro infermieri aggrediti di notte in un Pronto soccorso Milano, un medico e quattro infermieri aggrediti di notte in un Pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Milano, un medico e quattro infermieri aggrediti di notte in un Pronto soccorso proviene da NewsGo.

Milan. Paolo Maldini è pronto a tornare a casa : Elliott vuole fare le cose in grande per fare fruttare l’investimento Milan. Tra le prime operazioni quella di restituire il

Milan : Commisso ancora pronto a comprare la società rossonera - : Chiunque ha capito che tra le persone fino adesso nominate sono l'unico italiano, l'unico immigrato, ho i soldi, ho la storia ho giocato a calcio per tanto tempo e conosco questo sport. So che sono ...

Fondo Elliott pronto a rilevare il Milan : Sarebbe saltato anche l'ultimo tentativo di cessione del Milan da parte del presidente Yonghong Li. A questo punto Elliott è pronto a rilevare la società, cosa che avverrà formalmente con l'avvio della procedura di escussione del debito. Il termine ultimo per il rimborso da parte di Li dei 32 milioni, che il fondo americano aveva versato per l'aumento di capitale del Milan, era scaduto venerdì ...

Milan - ultimi test fisici a Milanello : tutto pronto per il raduno : In attesa di notizie sul fronte societario, la squadra di Gattuso ha già la testa al campo. A Milanello i rossoneri hanno ultimato gli ultimi test atletici. Da lunedì inizierà ufficialmente la nuova ...

Milan - Elliott pronto a rilevare il club. Ma spunta Rybolovlev : A partire da Rocco Commisso, che in un'intervista rilasciata in esclusiva proprio a Sky Sport ha confermato di essere pronto a convincere gli investitori del fondo a cedere subito. Sempre dagli Stati ...

Milan - Elliott pronto a riscattare e rivendere il club : Mister Li non ha ancora versato i 32 milioni al fondo americano che ora avvierà le procedure per escutere la maggioranza delle quote che poi rivenderà al miglior offerente

Elliott lunedì pronto a vendere il Milan a Rocco Commisso : I tifosi del Milan tirano un sospiro di sollievo. Yonghong Li non è più il proprietario del club. Non ha

Cessione Milan - game over Yonghong Li : pronto il clamoroso ribaltone : Cessione Milan – Sono ore caldissime in casa Milan, tiene banco il futuro del club, nelle ultime ore importanti aggiornamenti. game over Yonghong Li, il proprietario infatti non ha rimborsato a Elliott entro i termini prestabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati nei mesi scorsi. Li potrebbe chiedere una proroga fino a lunedì, ma non è detto che il fondo di Paul Singer la conceda, potendo a questo punto ...

Milan - Li non rimborsa Elliott. Il fondo pronto ad intervenire : Il patron rossonero non ha versato i 32 milioni dell'aumento di capitale al fondo americano che ora potrebbe impossessarsi delle quote del club

Cessione Milan – Tempo scaduto per Yonghong Li - non c’è traccia dei 32 milioni : Elliott pronto a rilevare la società : Il Milan è pronto a passare nelle mani di Elliott, Yonghong Li infatti non ha restituito entro i termini stabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati dal fondo di Paul Singer Il Milan rischia di non essere più di proprietà di Yonghong Li, il broker cinese infatti non ha rimborsato a Elliott entro i termini prestabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati nei mesi scorsi. LaPresse/Garbuio Paola La ...

Milan - i 32 milioni di Li non sono ancora arrivati. Elliott è pronto a subentrare : Doveva essere il 'Li Day', ovvero il giorno in cui Mister Li avrebbe rimborsato il fondo Elliott dei 32 milioni versati per l'ultimo aumento di capitale del Milan. Mossa che avrebbe consentito al ...