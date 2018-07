: L’ex proprietario del Milan Yonghong Li indagato per falso in bilancio - Corriere : L’ex proprietario del Milan Yonghong Li indagato per falso in bilancio - capuanogio : ++ Il @Corriere scrive che Yonghong #Li è indagato dalla procura di Milano per il reato di false comunicazioni soci… - PietroMazzara : La procura di #Milano sta indagando su #YonghongLi per falso in bilancio via @Corriere -

Ladio ha iscritto nel registro degliti per falso in bilancio ilYonghong Li,nell'ambito dell'inchiesta coordinata daltore aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Paolo Storari, sull'operazione con la quale l'uomo di affari nel 2018 ha rilevato ildalla Fininvest. Inchiesta in cui la passata gestione non è assolutamente coinvolta e in cui risulta parte offesa il mercato,al quale l'imprenditoreavrebbe dato false rassicurazioni,in merito alla sua società che ha acquistato il.(Di venerdì 20 luglio 2018)