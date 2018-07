Milan-Novara 2-0 | buona la prima | gol di Suso e Calabria Gattuso | Bonucci? Le

Milan - buona la prima : battuto il Novara in amichevole : CARNAGO, VARESE, - Il Milan inaugura la stagione e festeggia la riammissione in Europa con una vittoria, nella prima amichevole a Milan ello. La squadra di Gattuso batte il Novara per 2-0: decidono le ...

Amichevoli - Milan -Novara 2-0 : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 20 LUG - Il Milan inaugura la stagione e festeggia la riammissione in Europa con una vittoria, nella prima amichevole a Milanello. La squadra di Gattuso batte il Novara per 2-...

Milan - adesso c’è fiducia : successo in amichevole contro il Novara : Milan-Novara – Parte bene la stagione per Rino Gattuso e i suoi ragazzi. Nel pomeriggio di Milanello, il Milan avuto la meglio sul Novara per 2-0, grazie alle reti nella prima frazione di Suso e Calabria. Una gara utile, che ha permesso alla squadra di mettere nelle gambe minuti importanti in attesa di partire alla volta degli States dove di fronte ci saranno Manchester United, Tottenham e Barcellona. Avversari di spessore, dove a ...