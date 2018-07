Milan-Novara 2-0 | amichevole | risultato e cronaca in diretta live

Milan -Novara - magia di Suso su punizione : lo spagnolo segna il primo gol della stagione rossonera [VIDEO] : Il primo gol della stagione rossonera lo segna Suso su punizione , magia dello spagnolo in amichevole contro il Novara Il primo gol della stagione del Milan lo segna Suso , lo spagnolo sblocca il risultato nell’amichevole contro il Novara grazie ad una punizione perfetta che non lascia scampo al portiere avversario. Un’esecuzione perfetta quella del numero 8 rossonero, che resta comunque al centro del mercato della società ...

Milan -Novara - amichevole : risultato e cronaca in diretta live : Milan-Novara , amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Novara : info e orario - le ultime novità live : Halilovic all'esordio? (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Novara : le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre in questa amichevole. Gennaro Gattuso manda in campo il suo undici potenzialmente migliore?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Milan-Novara - dove vedere l’amichevole in Tv e in streaming : Primo test stagionale per la squadra guidata da Gennaro Gattuso, che affronterà in amichevole la formazione piemontese. La gara sarà a porte chiuse. L'articolo Milan-Novara, dove vedere l’amichevole in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.