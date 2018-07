Milan | Li indagato a Milano per falso in bilancio L' attacco a Elliott | ' Ha orchestrato il

Milan - EX PRESIDENTE YONGHONG LI INDAGATO PER FALSO IN BILANCIO/ La Procura Federale apre un filone sportivo? : MILAN, YONGHONG Li INDAGATO per FALSO in BILANCIO: ultime notizie, l'ex PRESIDENTE del club rossonero nel mirino della Procura di MILANo, ecco l'ipotesi di reato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:33:00 GMT)

L’ex presidente del Milan Yonghong Li è indagato per false comunicazioni sociali : L’investitore cinese Yonghong Li, ex presidente e proprietario di maggioranza del Milan, è indagato dalla procura di Milano per il reato di false comunicazioni sociali. Le indagini della procura si stanno infatti concentrando sui comunicati ufficiali usati da Li nel suo The post L’ex presidente del Milan Yonghong Li è indagato per false comunicazioni sociali appeared first on Il Post.

L’Europa è salva : il Tas ha accolto il ricorso del Milan. Yonghong Li indagato per falso in bilancio : Elliott riporta il Milan in Europa. Il Tas ha accolto il ricorso dei rossoneri contro la sentenza della Camera Giudicante dell’Uefa che li aveva estromessi dalle coppe per i conti scricchiolanti e per la poca chiarezza legata alla vecchia proprietà. Il Milan adesso torna all’Uefa per ridiscutere un nuovo ‘settlement agreement’ perché, così sostiene...

