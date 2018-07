Milan | l’ex proprietario Yonghong Li indagato per falso in bilancio

Inchiesta sull’ex proprietario del Milan : Yonghong Li indagato per falso in bilancio : L’anno scorso l’uomo d’affari cinese aveva rilevato dalla Fininvest la squadra rossonera per 740 milioni, ma non era stato poi in grado di onorare i debiti e sottoscrivere gli aumenti di capitale

Diritti tv - l’ex Milan e Inter Giorgetti diventa Managing Director di Eleven Sports : Il gruppo Internazionale Eleven Sports ha nominato Giuliano Giorgetti nuovo Managing Director per l'Italia. L'articolo Diritti tv, l’ex Milan e Inter Giorgetti diventa Managing Director di Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - egiziano si dà fuoco dopo lite con l’ex coinquilino : è gravissimo : Milano, egiziano si dà fuoco dopo lite con l’ex coinquilino: è gravissimo Milano, egiziano si dà fuoco dopo lite con l’ex coinquilino: è gravissimo Continua a leggere L'articolo Milano, egiziano si dà fuoco dopo lite con l’ex coinquilino: è gravissimo proviene da NewsGo.

Milano - egiziano si dà fuoco dopo lite con l’ex coinquilino : è gravissimo : Milano, egiziano si dà fuoco dopo lite con l’ex coinquilino: è gravissimo Milano, egiziano si dà fuoco dopo lite con l’ex coinquilino: è gravissimo Continua a leggere L'articolo Milano, egiziano si dà fuoco dopo lite con l’ex coinquilino: è gravissimo proviene da NewsGo.

Milan - la Curva Sud contro Leonardo : pesantissimo comunicato contro l’ex rossonero : Elliott sembra intenzionato a ripartire da figure con un passato al Milan, uno di questi potrebbe essere Leonardo, nelle ultime ore è arrivato però un pesantissimo comunicato da parte della Curva Sud: “Ai nuovi proprietari possiamo solo chiedere di guardare alla storia rossonera, non dimenticando quanto fatto da persone come Leonardo che ha saputo solo sputare su questi colori, come già ribadito nella nostra famosa coreografia ...

Milano. All’ex Fornace mostra collettiva d’arte contemporanea : L’associazione Enciclopedia d’arte italiana, con il patrocinio del Municipio 6 di Milano organizza la mostra collettiva d’arte contemporanea, a cura del

Sassuolo - arriva Boateng : contratto biennale per l’ex Milan : arriva Boateng- Kevin Prince Boateng torna in Italia dopo l’esperienza in Germania all’Eintracht Franocoforte. L’ex Milan, stando a quanto appreso dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, firmerà un contratto biennale con il Sassuolo. ACCORDO RAGGIUNTO Accordo totale tra il giocatore e il club neroverde. Boateng arriverà presto in Italia per le visite mediche e mettere […] L'articolo Sassuolo, arriva ...

Calciomercato - Fiorentina su Pasalic : l’ex Milan verso il ritorno in Serie A : Mario Pasalic è ancora in forza al Chelsea, sballottato tra un prestito e l’altro, adesso potrebbe finire alla Fiorentina La Fiorentina ha messo gli occhi su Mario Pasalic. Il centrocampista ha già assaggiato il clima del campionato italiano con la maglia del Milan, adesso potrebbe tornare in Serie A con la divisa della Viola. Per quanto concerne il centrocampista croato, si parla di una trattativa sulla base di un prestito con ...

Milano. Atti persecutori all’ex collega arrestato marocchino : Un provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano a carico