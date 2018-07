Milan - l'ex proprietario Yonghong Li indagato per falso in bilancio : Milan, l'ex proprietario Yonghong Li indagato per falso in bilancio L'inchiesta verte sull'operazione con cui l'uomo d'affari cinese rilevò la società rossonera dalla Fininvest lo scorso anno per 740 milioni di euro Parole chiave: ...

Inchiesta sull’ex proprietario del Milan : Yonghong Li indagato per falso in bilancio : L’anno scorso l’uomo d’affari cinese aveva rilevato dalla Fininvest la squadra rossonera per 740 milioni, ma non era stato poi in grado di onorare i debiti e sottoscrivere gli aumenti di capitale

Fondo Elliot : chi è Paul Singer - nuovo proprietario del Milan : ... ha ottenuto la proprietà e quindi il controllo della società che fino a oggi ha detenuto la maggioranza del club, la Rossoneri Sport Investment Luxemburg dell'investitore cinese Yonghong Li. Il ...

Milan - il nuovo proprietario è il fondo Elliott : Dopo l’annuncio dei bianconeri di aver chiuso l’affare Cristiano Ronaldo, altra operazione sul calcio italiano: Elliott Management ha comunicato nella notte, con una nota ufficiale, l’assunzione del controllo del club e un’iniezione iniziale di 50 milioni di euro nel club Milanista, per decenni in mano a Silvio Berlusconi. La società controllata, e creata, dal fondo per finanziare il Milan ha ottenuto la proprietà e ...

Il fondo Elliott nuovo proprietario del Milan - porta una dote di 50 milioni : Elliott è il nuovo proprietario del Milan. Come previsto Yonghong Li non ha rimborsato i 32 milioni di euro che il fondo d'investimento statunitense aveva anticipato due settimane fa per un aumento di capitale, sancendo di fatto il passaggio di proprietà della società rossonera.A dare l'ufficialità ieri sera è arrivato anche un comunicato di Elliott:"La proprietà e il controllo della holding che detiene ...

Milan - arriva l’offerta del proprietario del Monaco Rybolovlev. Mr Li cerca di convincere Elliott : Un’ultima disperata carta da giocare. Tra oggi e stanotte Mr Yonghong Li, secondo indiscrezioni, punterebbe a firmare secondo quanto risulta al Sole 24 Ore un preliminare di contratto...

Il nuovo proprietario Elliott mette in vendita il Milan : Si chiude l’infausta parentesi del Milan made in China. Tifosi arrabbiati e delusi. I cinesi avevano promesso grandi cose ma

Milan - l'ipotesi pazzesca. Commisso molla Li Yonghong? Ecco chi sarà il nuovo proprietario : bomba : Pazza idea? A pesare ci sarebbero gli affari e gli investimenti Milanesi in cui Al Khelaifi è già coinvolto e la voce, nel mondo dei fondi immobiliari, sta rimbalzando. D'altronde, ogni nuovo ...

Milan - Commisso nuovo proprietario?/ Solo lui potrebbe rilanciare il club rossonero : Milan, Commisso nuovo proprietario? Le presunte ombre sull'impero dell'imprenditore italoamericano: “Ha 2,6 miliardi di debiti”, scrive Business Insider Italia nella sua analisi(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:44:00 GMT)

