Milan | “l’ex presidente Yonghong Li indagato per falso in bilancio”

(Di venerdì 20 luglio 2018) Nel giorno in cui ilaspetta il verdetto del Tas di Losanna sul ricorso d’urgenza presentato contro l’esclusione dall’Europa League 2018-2019 decisa dalla Camera giudicante della Uefa lo scorso 27 giugno, l’exLi, proprietario del club fino a dieci giorni fa, èdalla Procura dio per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali. Lo rivela il Corriere della Sera, precisando che la Guardia di Finanza sta acquisendo documenti presso terzi negli uffici non solo delma anche di consulenti dell’operazione cinese quali Lazard (advisor di Fininvest). L'articolo, “l’exLiperin bilancio” proviene da Il Fatto Quotidiano.