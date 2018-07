Milan | il comunicato del club dopo il parere positivo del Tas

calcioweb.eu

: #Milan, ora è ufficiale: il club rossonero riammesso in #UEL. Il comunicato del TAS ? - DiMarzio : #Milan, ora è ufficiale: il club rossonero riammesso in #UEL. Il comunicato del TAS ? - Sport_Mediaset : +++ Milan in Europa League: il Tas ribalta la sentenza Uefa +++ A breve il comunicato ufficiale - DiMarzio : #Milan, il commento del capitano #Bonucci in seguito al comunicato ufficiale del TAS ?? -

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Ilguarda avanti, con un nuovo proprietario, Elliott Advisors, per tornare alla piena solidità sportiva e finanziaria, e si impegna a rispettare regole del Financial Fair Play della Uefa”. A questo, si aggiungono le parole di un portavoce di Elliott: “Siamo felici di aver potuto supportare l’ACdavanti al TAS e che il nostro intervento abbia permesso il conseguimento di questo risultatoper il. Giocare in Europa è parte del patrimonio del, ed esserne esclusi sarebbe stato davvero un peccato. Ora lavoreremo duramente per ricostruire la credibilità delcon la UEFA e per dimostrare di poter conquistare nuovi successi sul campo nel pieno rispetto delle regole del Financial Fair Play della UEFA. La vittoria legale di oggi è un primo passo importante nella ricostruzione del: questa ricostruzione non sarà un progetto a breve ...