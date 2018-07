Milan | Gattuso | ' Abbiamo meritato l' Europa Bonucci? Grande uomo | rispetto le sue scelte'

Clamoroso Milan - Gattuso annuncia l’addio di Bonucci! : Bonucci-Milan, addio dopo una sola stagione. I rossoneri sono scesi in campo nella gara contro il Novara, al termine del match l’allenatore Gattuso ha praticamente annunciato l’addio del difensore Bonucci in un’intervista a Milannews.it. “Il mercato? Qualcosa va fatto, ma bisogna rispettare i parametri finanziari e ci penserà la società. Bonucci? E’ un grande, ma le scelte dei giocatori vanno rispettate. ...

Rinascimento Milan! Bonucci Capitano vero - ora Elliott parli con Gattuso : Una coppia invidiata in tutto il mondo . Il prossimo passo necessario, urgente e fondamentale da parte della nuova proprietà, dei nuovi dirigenti è quello di parlare subito con Gattuso e i giocatori ,...

Calciomercato : Gattuso verso l'addio al Milan (RUMORS) : In casa Milan si respira aria di cambiamento, difatti dopo le numerose vicissitudini che hanno visto coinvolta l'intera dirigenza cinese nelle scorse settimane, è arrivato il momento di capire anche quale sarà il volto della squadra e dell'allenatore che traghetterà il diavolo nel corso della prossima stagione. Sembrava quasi ufficiale la conferma da parte di Elliott sull'attuale allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, che nella precedente ...

Gattuso nella bufera - la risposta da parte dell’allenatore del Milan : il comunicato : Nelle ultime ore nuovo clamoroso scandalo, 53 indagati per riciclaggio di denaro, coinvolto anche l’allenatore del Milan Gennaro Gattuso. Il tecnico tramite una nota precisa “che il documento ricevuto dalla procura di Ivrea è un atto dovuto per la sua posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l’attività di indagine. L’indagine, ancora in corso, verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere ...

Milan - Halilovic LIVE : 'Grande occasione per me - Gattuso mi ha impressionato subito' : Acquisto a sorpresa del Milan, Alen Halilovic è uno dei rinforzi che la società rossonera ha regalato a Rino Gattuso. Contratto di tre anni per il croato classe 1996, in cerca di riscatto in Italia ...

Milan - al via il raduno. Mirabelli e Gattuso : "Pensiamo positivo. I big non si muoveranno" : A Milanello oggi è iniziato il raduno rossonero e intanto Elliott, fallito l'ultimo tentativo di vendere fatto da Li Yonghong, sembra intenzionato ad avviare la procedura per impossessarsi della ...