MILAN | EX PRESIDENTE YONGHONG LI INDAGATO PER FALSO IN BILANCIO La Procura Federale apre

MILAN : "Con Elliott torniamo solidi". Sarà Scaroni il presidente - cambia la dirigenza : Sabato le nomine di consiglieri e presidente. Leonardo come Dt, Gazidis piace come amministratore delegato

L’ex presidente del MILAN Yonghong Li è indagato per false comunicazioni sociali : L’investitore cinese Yonghong Li, ex presidente e proprietario di maggioranza del Milan, è indagato dalla procura di Milano per il reato di false comunicazioni sociali. Le indagini della procura si stanno infatti concentrando sui comunicati ufficiali usati da Li nel suo The post L’ex presidente del Milan Yonghong Li è indagato per false comunicazioni sociali appeared first on Il Post.

MILAN - i cinesi non si presentano al CdA : fissata per sabato 21 l’Assemblea in cui verrà nominato il nuovo presidente : Il Consiglio d’Amministrazione convocato oggi da Elliott non si è tenuto per l’assenza dei quattro consiglieri cinesi, convocata per sabato 21 l’Assemblea degli azionisti E’ stata fissata per sabato 21 luglio prossimo l’assemblea degli azionisti del Milan. A deciderlo, il collegio sindacale della società rossonera, dopo che Consiglio di amministrazione convocato per oggi le 16.30 a Casa Milan non si è tenuto ...

MILAN - ecco chi è Paolo Scaroni : il nuovo presidente della società scelto da Elliott : Paolo Scaroni è il nuovo presidente del Milan, la proprietà targata Elliott ha scelto il proprio uomo a capo del Cda rossonero Milan, Paolo Scaroni è il nuovo presidente del club, dopo che la società è ufficialmente passata nelle mani del fondo americano Elliott. Paolo Scaroni, uomo di riferimento del fondo americano pure durante la precedente gestione, faceva già parte del Cda rossonero. Scaroni è stato amministratore delegato di Enel ed ...

