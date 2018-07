Milan | Elliott allo scoperto annuncia la rivoluzione | saltano “teste” e cambia il

Milan - effetto Elliott - adesso la rivoluzione : saltano “teste” e cambia il calciomercato dopo la decisione del Tas : In casa Milan l’effetto Elliott si sente eccome, dopo il Tas di Losanna, si rifletterà anche sul calciomercato e sui vertici societari In casa Milan c’è aria di notevoli rivoluzioni. Il primo passo verso una nuova era è arrivato dopo la decadenza di Yonghong Li dal ruolo di presidente rossonero. dopo numerose inadempienze da parte del cinese, il club è passato nelle mani del fondo americano Elliott e la Procura di Milano ha ...

Rinascimento Milan! Bonucci Capitano vero - ora Elliott parli con Gattuso : Una coppia invidiata in tutto il mondo . Il prossimo passo necessario, urgente e fondamentale da parte della nuova proprietà, dei nuovi dirigenti è quello di parlare subito con Gattuso e i giocatori ,...

Milan - dal Tas una carezza al nuovo corso Elliott e un piccolo schiaffo all'Uefa : Uno schiaffo alla proprietà cinese dalla procura di Milano che indaga il misterioso Yonghong Li e una carezza al Milan targato Elliott dal Tas, che riammette il club in Europa, ribalta la sentenza ...

In attesa del Tas - il manager di Elliott fa il gioco del Milan : Fassone e soci adesso possono sperare davvero nell’Europa : La presenza del manager di Elliott nella spedizione rossonera potrebbe convincere il Tas di Losanna a credere nella stabilità societaria del Milan “I nostri impegni, in genere, durano almeno tre anni“, con questa frase Franck Tuil ha provato a scardinare la difesa del Tas di Losanna, garantendo solidità e concretezza ad un Milan che ne ha disperatamente bisogno. Fassone – ph Lapresse La presenza del manager di Elliott ...

Milan - la garanzia di Elliott al Tas : "Impegno di almeno tre anni" : Marco Fassone, amministratore delegato del Milan. Afp I due tifosi rossoneri, un bimbo e un giovanotto con la sciarpa, che ieri hanno presidiato la zona in Avenue de Beaumont e tutti gli altri ovunque ...

Milan - Fassone : 'Abbiamo fatto tutto il possibile - la presenza di Elliott può aiutare' : Intercettato da Sky Sport all'uscita dall'udienza al Tas, l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha spiegato: 'E' stata una giornata intensa, siamo qui dalle 9.30 da questa mattina e c'è stato ampio tempo per ...

Albertini : "Milan - tornare sarebbe un sogno. Ma non conosco i piani di Elliott" : "Un mio ritorno al Milan da dirigente? Non sono mai stato contattato da nessuno. Sto percorrendo da anni la mia strada e sarebbe un sogno che si incrociasse con quella del Milan". Parola di Demetrio ...

Milan - countdown per la sentenza del TAS : con Elliott per riavere l'Europa : Nella mattinata del 19 luglio, alle 9.30, per la prima volta nella sua storia, si presenterà davanti al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna con non poche chance di vedere quanto meno ...

Il Milan ad Elliott - al via la rivoluzione : ‘saltano’ le prime due teste - in arrivo altre clamorose novità : In casa Milan è una situazione delicata, in particolar modo tiene banco la questione legata al futuro del club, i rossoneri sono passati in mano ed Elliott e già nelle prossime settimane potrebbero arrivare delle novità clamorose. La situazione più sorprendente riguarda l’ormai certo allontanamento dai quadri dirigenziali di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. L’attuale ad rossonero ha incontrato a Londra i vertici del Fondo di Paul ...

Milan - un grande ex : 'Elliott vicina a Conte' : Stefano Nava , ex difensore del Milan , parla della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina rossonera. Queste le sue parole a RMC Sport: 'Non mi stupirebbe come scelta, indipendentemente dalla bontà del lavoro fatto da Gattuso. Si stanno verificando numerosi colpi di scena in questo mercato e per questo potrei anche aspettarmi ...

Milan in Europa - il Tas decide domani : un uomo di Elliott con Fassone : GLI ARBITRI - Come riporta La Gazzetta dello Sport il ruolo di presidente del Tas verrà affidato a Ulrich Haas, tedesco nato in Svizzera, professore all'università di Zurigo, che non ha un precedente ...

