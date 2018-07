Milan | Donnarumma piace a tanti | ma le offerte

Milan - Gattuso non si preoccupa del dualismo Reina-Donnarumma : “Chi sta meglio gioca”. Il dualismo fra Donnarumma e Reina sembra non preoccupare Rino Gattuso, secondo cui “è meglio avere due grandi portieri anziché no: sarà un problema per me scegliere ma è meglio così”, ha spiegato l’allenatore rossonero, che è pronto ad accogliere a Milanello Carlos Bacca, reduce dal prestito al Villarreal, ma a certe condizioni. “Se arriva e devo sentire discorsi da bischero, ...

Donnarumma al Chelsea/ Il Milan non fa sconti - ma Sarri andrà all'attacco : Donnarumma al Chelsea: il Milan non fa sconti e chiede almeno 50 milioni, ma Sarri andrà all'attacco anche perché la strada verso Alisson è complicata(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Milan - cercasi acquirenti per Donnarumma : Chelsea in prima fila : ROMA - Fu una brutta storia quella di Donnarumma , la storia del primo rifiuto al prolungamento del contratto col Milan e dell'accordo successivo. Brutta perché un ragazzino dal futuro luminoso si ...

Milan - Mirabelli fa il punto sul mercato : “Suso - Meyer e Donnarumma - ecco quanto sta accadendo” : Massimiliano Mirabelli ha parlato del calciomercato del Milan che a rilento sta iniziando a prendere quota, prima però si attende l’esito della sentenza Uefa Il ds del Milan Mirabelli, sta provando a districarsi tra le mille voci che coinvolgono il club rossonero. Si fa un gran parlare dell’arrivo della batosta dall’Uefa ed allo stesso tempo è giunta l’offerta di Rocco Commisso per l’acquisto del club. In tutto ciò ...

Maturità al via per Donnarumma - il portiere del Milan punta sul Giardino dei Finzi Contini : Tema consegnato dopo 4 ore e mezza. La preside del Fermi di Castellanza: "Teso e nervoso, ma è normale così". E domani tocca a economia aziendale

Milan - parla Donnarumma fresco di esami : “ho scelto la traccia di Bassani” - poi glissa sulla Roma : Gigio Donnarumma alle prese con gli esami di maturità che però non gli stanno precludendo la possibilità di seguire i Mondiali Gigio Donnarumma quest’oggi era impegnato nella prima prova agli esami di maturità. Il portiere del Milan, interpellato da Mediaset Premium, ha rivelato la sua scelta per la prima prova: “È andata bene, ho scelto la traccia di Bassani de Il Giardino dei Finzi-Contini. In questi giorni ho studiato ...

Milan - Donnarumma sostiene gli esami di maturità. Gigio alla prima prova : Esattamente un anno fa fece scalpore la scelta di Gianluigi Donnarumma di non sostenere gli esami di maturità per andare in vacanza con gli amici ad Ibiza. Il portiere del Milan ricevette diverse ...

E Donnarumma - finalmente - fa la maturità : il portiere del Milan alla prima prova : Castellanza , Varese, - Gianluigi 'Gigio' Donnarumma , 19enne portiere del Milan, sta sostenendo gli esami di maturità all'Itc Fermi di Castellanza , Varese, . Questa mattina, utilizzando una porta ...

HIGUAIN AL Milan?/ La cessione di Donnarumma per arrivare a Gonzalo? : HIGUAIN al MILAN? I rossoneri provano il Bonucci-bis: la Juventus vuole vendere il Pipita al miglior offerente in cambio di un assegno da almeno 50/60 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Il Milan si tiene stretto Gigio Donnarumma : In attesa di nuovi ingressi in società, il Milan si tiene stretto, almeno per ora, Gigio Donnarumma. I rossoneri il

Milan - Mirabelli : 'Terremo i migliori - compreso Donnarumma' : Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli , in esclusiva a Premium Sport, fa il punto sul mercato dei rossoneri, rimarcando di essere in Russia 'per tenere vivi i contatti' e 'non per visionare ...