Milan | dal Tas una carezza al nuovo corso Elliott e un piccolo schiaffo all' Uefa

Milan in Europa League - dal Tas sì al ricorso : Ribaltata la sentenza dell'Uefa. I rossoneri potranno partecipare alle coppe europee. Intanto la procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per falso in bilancio Yonghong Li nell'ambito dell'inchiesta sull'operazione con la quale l'uomo d'affari cinese lo scorso anno aveva rilevato la società

Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano : L'ex proprietario del Milan è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali L'articolo Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - ricorso Tas : oggi la sentenza/ Uefa ultime notizie - fuori dalle coppe? Fassone "fiducioso" : Milan, ricorso Tas: oggi la sentenza. Uefa ultime notizie, rossoneri rischiano l'esclusione dalle coppe: l'amministratore delegato Marco Fassone si dice "fiducioso"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 05:40:00 GMT)

Cinema : Milano capitale del documentario - torna Visioni dal Mondo : Un intento espresso dall'immagine del manifesto dell'edizione 2018: un gabbiano che, sorvolando il Mondo, osserva scrupolosamente cosa accade per poi puntare l'obiettivo e scendere per catturarne l'...

Milano - borseggiatrice incastrata dal selfie con la derubata : Milano, borseggiatrice incastrata dal selfie con la derubata La ladra è stata immortalata dalla sua vittima che, ignara del furto che si compiva alle sue spalle, con il suo smartphone stava scattando una foto-ricordo in Galleria Vittorio Emanuele Continua a leggere L'articolo Milano, borseggiatrice incastrata dal selfie con la derubata proviene da NewsGo.

Cinema : Milano capitale del documentario - torna Visioni dal Mondo : Milano, 19 lug. (AdnKronos) – torna a Milano dal 13 al 16 settembre, il ‘Festival Internazionale del documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà’, appuntamento con il Cinema del reale, aperto al pubblico con ingresso gratuito organizzato dalla società di produzione Frankieshowbiz, con la direzione artistica di Fabrizio Grosoli. Madrina della quarta edizione l’attrice e regista Lorenza Indovina. La manifestazione ...

Milano - tassista abusivo stuprò 20enne ubriaca/ Ultime notizie : emergenza legalità fuori dall’Old Fashion : Milano, tassista abusivo stuprò 20enne: arrestato. Ultime notizie: la ragazza ubriaca non si accorse di nulla e denunciò il tutto ai carabinieri soltanto la mattina seguente(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:05:00 GMT)

Milan fuori dall’Europa : domani la decisione del Tas : E’ previsto per domani mattina, dopo le 11, l’annuncio della decisione del Tas sull’appello del Milan contro l’esclusione per una stagione dalle coppe europee decisa dalla Camera giudicante della Uefa. E’ quanto apprende l’ANSA. L’udienza è ancora in corso e probabilmente si concluderà oltre le 18, orario inizialmente previsto per la conclusione dell’audizione.L'articolo Milan fuori ...