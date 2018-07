Milan-Bonucci | aria d' addio | ' Restare qui? So io quello che devo fare'

Milan - Gattuso : 'Terrei Bonucci - ma rispetto le sue scelte. Sentenza Tas? Siamo soddisfatti' : Sicuramente per il sistema del calcio italiano è un arrivo straordinario e spero che ne arrivino ancora tanti, perchè penso che il nostro mondo può solo che migliorare", ha concluso. Serie A 2018-...

Clamoroso Milan - Gattuso annuncia l’addio di Bonucci! : Bonucci-Milan, addio dopo una sola stagione. I rossoneri sono scesi in campo nella gara contro il Novara, al termine del match l’allenatore Gattuso ha praticamente annunciato l’addio del difensore Bonucci in un’intervista a Milannews.it. “Il mercato? Qualcosa va fatto, ma bisogna rispettare i parametri finanziari e ci penserà la società. Bonucci? E’ un grande, ma le scelte dei giocatori vanno rispettate. ...

Calciomercato Milan - il post social di Bonucci fa luce sul suo futuro : “Europa League? Ci siamo ripresi ciò che era nostro” : Il Tas di Losanna riammette il Milan in Europa League, il tweet di Bonucci allontana ogni dubbio di mercato: il capitano sembra convinto di restare Nel pomeriggio di oggi il Tas di Losanna ha ribaltato la sentenza UEFA che aveva escluso il Milan dalle coppe: nella prossima stagione, i rossoneri giocheranno l’Europa League. Tramite il suo profilo Twitter, Leonardo Bonucci ha subito twittato un messaggio che non lascia spazio ad alcun ...

Rinascimento Milan! Bonucci Capitano vero - ora Elliott parli con Gattuso : Una coppia invidiata in tutto il mondo . Il prossimo passo necessario, urgente e fondamentale da parte della nuova proprietà, dei nuovi dirigenti è quello di parlare subito con Gattuso e i giocatori ,...

Milan : agente di Bonucci - Suso e Bertolacci a Milanello : Alessandro Lucci , agente di Suso, Bonucci, Bertolacci e Badelj è arrivato a Milanello, centro sportivo rossonero, insieme al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Lo riporta Sky Sport.

Milan - Bonucci : «Riconquistato ciò che avevamo raggiunto sul campo» : La rabbia e l'orgoglio. E forse pure un messaggio. Il primo a commentare la sentenza del Tas che ha restituito l'Europa League al Milan è stato capitano Leonardo Bonucci, che su twitter in poche ...

Milan : Bonucci aspetta il Tas - Bacca in Sudamerica? : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , nelle ultime ore sono spuntate nuove opzioni che conducono in Sudamerica: alcuni intermediari sono al lavoro.

Milan - Bonucci può scatenare l'effetto domino : Bonucci e le sirene del Psg, una tentazione che potrebbe portare a una cessione dolorosa per il Milan. Infatti, secondo la Gazzetta dello sport , un eventuale addio del capitano rossonero potrebbe spingere altri 4 giocatori a chiedere la cessione: Bonaventura, Suso, Donnarumma e Rodriguez.

Bonucci-Paris Saint Germain : intesa vicina - ma prima la sentenza del Tas sul Milan : Leonardo Bonucci potrebbe , già, salutare il Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi l'agente del difensore rossonero, Alessandro Lucci, ha incontrato a Parigi i dirigenti del PSG per gettare le basi per un eventuale trasferimento. Non solo un'idea quindi, ma ...

Milan - oggi la decisione del Tas : intanto Bonucci strizza l’occhio al PSG : decisione DEL TAS- oggi il Milan conoscerà il verdetto del Tas. decisione che arriverà intorno alle ore 18:00. I rossoneri avranno così modo di organizzare la stagione valutando attentamente il da farsi. Per quel che riguarda il fronte mercato, aumentano le possibilità di un addio di Leonardo Bonucci. PSG PRONTO ALL’ASSALTO Il PSG sarebbe pronto […] L'articolo Milan, oggi la decisione del Tas: intanto Bonucci strizza l’occhio ...

Milan - è il giorno del Tas : i tifosi e Bonucci aspettano la sentenza sull'Europa : L'udienza davanti al collegio di tre arbitri del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna inizierà domattina alle 9.30 e il dibattimento proseguirà dopo pranzo con interventi programmati fino alle ...