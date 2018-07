Milan | adesso c’è fiducia | successo in amichevole contro il Novara

Milan - effetto Elliott - adesso la rivoluzione : saltano “teste” e cambia il calciomercato dopo la decisione del Tas : In casa Milan l’effetto Elliott si sente eccome, dopo il Tas di Losanna, si rifletterà anche sul calciomercato e sui vertici societari In casa Milan c’è aria di notevoli rivoluzioni. Il primo passo verso una nuova era è arrivato dopo la decadenza di Yonghong Li dal ruolo di presidente rossonero. dopo numerose inadempienze da parte del cinese, il club è passato nelle mani del fondo americano Elliott e la Procura di Milano ha ...

Milan riammesso in Europa - e adesso che succede? Morata resta un obiettivo reale : Con i rossoneri in Europa il capitano dovrebbe restare. E ora che scenario e prospettive sono mutati, anche il mercato potrebbe aprirsi: Morata resta un obiettivo reale

In attesa del Tas - il manager di Elliott fa il gioco del Milan : Fassone e soci adesso possono sperare davvero nell’Europa : La presenza del manager di Elliott nella spedizione rossonera potrebbe convincere il Tas di Losanna a credere nella stabilità societaria del Milan “I nostri impegni, in genere, durano almeno tre anni“, con questa frase Franck Tuil ha provato a scardinare la difesa del Tas di Losanna, garantendo solidità e concretezza ad un Milan che ne ha disperatamente bisogno. Fassone – ph Lapresse La presenza del manager di Elliott ...

Milan - adesso basta “allarmismo” sul mercato e cessioni illustri : tutta la verità sulle mosse rossonere : Milan, Yonghong Li è solo un lontano ricordo, il calciomercato rossonero riparte dal fondo americano Elliott Il Milan riparte da Elliott. Dopo il periodo nerissimo targato Yonghong Li, che ha portato anche alla possibile esclusione dalle coppe europee, adesso il fondo americano ha preso in mano la situazione, rasserenando un po’ le acque attorno al club rossonero. Le chiacchiere di calciomercato che vorrebbero tre cessioni illustri, ...

Milan - adesso Commisso tuona : “qualcuno crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” : Rocco Commisso deluso per il mancato acquisto del Milan adesso punta il dito contro il fondo Elliott, il suo braccio destro Stover a gamba tesa “Qualche tifoso del Milan crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” Tra il fondo americano proprietario del Milan e lo staff di Rocco Commisso, sembra essere calato il gelo. L’imprenditore calabrese che ha tentato di acquistare il club dalle mani di Yonghong Li, ...

Milan a Elliott entro una settimana : cosa accade adesso : Il fondo di Singer ha avviato le pratiche per l'escussione del pegno. Già mercoledì potrebbe diventare il nuovo proprietario del club. La prima mossa sarà il versamento di oltre 100 milioni in conto ...

Milan - il nuovo ruolo del fondo Elliott : adesso il gioco lo fa Singer : Ap le mosse - Nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Stefano Cantalupi spiega quali saranno le mosse del fondo Elliott dopo l'escussione del pegno, per completare la quale servono ...

Cessione Milan - trattativa riaperta : Commisso-Yonghong Li - adesso si gioca “d’azzardo” : Cessione Milan, Rocco Commisso torna all’attacco con Yonghong Li con una nuova strategia che potrebbe scatenare un effetto domino nella prossima settimana Cessione Milan, una trattativa molto complessa. Di certo non poteva essere altrimenti, le cifre che ci sono in ballo sono da capogiro ed anche le parti chiamate in causa sono molteplici, tanto da intricare ulteriormente le cose. Dopo le frenate, con tanto di annunci di Rocco ...

Chi è Alen Halilovic? L’ennesimo baby fenomeno che ha fallito - adesso cercherà riscatto al Milan : Chi è Alen Halilovic? Il Milan si è accaparrato un ex baby fenomeno poi scartato dal Barcellona e dall’Amburgo: adesso cerca riscatto Chi è Alen Halilovic? Il nuovo acquisto del Milan è ad un passo, il croato sta svolgendo le visite mediche di rito col club rossonero. Si tratta di un centrocampista balzato alla ribalta come molti giovanissimi tAlenti, forse tanto esaltato da pagare a caro prezzo la successiva caduta. Dalla sua Dinamo ...

Cessione Milan - adesso è caos : furia Commisso - gesto clamoroso di Yonghong Li - arriva anche la sentenza Uefa : Cessione Milan – Situazione sempre più delicata in casa Milan, a tenere banco oltre al calciomercato che comunque non è ancora decollato è sicuramente la Cessione ed il futuro del club rossonero, sembrava fatta per il passaggio al calabrese Rocco Commisso, nelle ultime ore clamoroso gesto di Yonghong Li che rischia di far saltare tutto. Dopo un primo accordo per l’acquisto da parte dell’imprenditore americano dell’80% delle quote ...

Chi è Rocco Commisso - dal pallone di stracci e mutande a Reggio Calabria all’impero di Mediacom negli USA : lo juventino sfegatato che adesso vuole il Milan [DETTAGLI] : Rocco Commisso, 68 anni, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è in procinto di acquistare il Milan: ha vissuto sulle rive del mar Jonio fino all’età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha fondato un impero partendo dall’autorimessa di casa grazie a Mediacom, colosso della TV via cavo in Nord America. L’ha costruita da solo, da zero: oggi vanta 4.600 dipendenti in 22 Stati USA, ...

Milan - Mirabelli svela : “adesso abbiamo le mani legate. Mercato? Solo un giocatore ci ha chiesto di partire” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato di mercato, soffermandosi sul fatto che al momento tutte le trattative sono bloccate per via della sentenza Uefa La sentenza dell’Uefa in procinto di arrivare e un mercato da intraprendere con parsimonia, rispettando i paletti che l’organo europeo imporrà. Il Milan resta in attesa, ma nel frattempo lavora sotto traccia per non farsi trovare impreparato. LaPresse/Spada A tranquillizzare i ...

Milan - niente nuovo socio per mister Li : adesso sono guai : Doveva essere un malese, sponsorizzato da Jorge Mendes. Anzi no, le ultime parlavano di un ritorno di fiamma degli arabi. E le ultimissime degli americani , John Fisher e Stephen Ross i nomi più caldi,...

Finale scudetto - Trento-Milano 77-74 : la serie adesso è sul 2-2 : Trento continua a stupire e con cinque minuti da favola nell'ultimo quarto vince 77-74 e impatta la serie scudetto. Milano, avanti fino al 42-53 al ventisettesimo, va completamente in tilt e non trova ...