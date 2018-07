: #Migranti,Ue:valutare centri controllati - CyberNewsH24 : #Migranti,Ue:valutare centri controllati - TelevideoRai101 : Migranti,Ue:valutare centri controllati - ricdil1 : @senzasinistra L'accusa è tutta nella tua testa, le autorità dovranno valutare il ruolo di queste #Ong e spero lo f… -

La Commissione europea considera "prioritario esaminare come potrebbero funzionare i '' negli Stati membri dell'Ue e il sostegno che può fornire l'Unione", ha scritto Juncker in una lettera al premier Conte. "Al contempo sara' portata avanti la realizzazione di piattaforme di sbarco regionali, in stretta cooperazione con l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni", si legge nel testo in risposta alle due lettere inviate da Conte il 14 e 17 luglio scorsi.(Di venerdì 20 luglio 2018)