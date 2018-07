Migranti : Trapani - sbarco nella notte di 66 tunisini : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, e dirette al porto di Trapani. L’arrivo in nottata. L'articolo Migranti: Trapani, sbarco nella notte di 66 tunisini sembra essere il ...

Migranti - soccorso barcone con 66 persone a bordo a largo di Pantelleria : due motovedette li stanno portando a Trapani : Sessantasei Migranti sono diretti verso le coste siciliane. E' la nuova ondata di profughi che si sta dirigendo in queste ore verso la Sicilia, su due navi italiane, una della Capitaneria di...

Migranti - soccorse 66 persone al largo di Pantelleria : lo sbarco previsto in nottata a Trapani : Due motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno raggiunto un'imbarcazione diretta verso Pantelleria. A bordo cittadini tunisini. Nessuna soluzione invece per il mercantile fermo davanti alle coste tunisine: hanno scorte per un solo giorno

Trapani - concluso ieri lo sbarco della discordia : 67 Migranti toccano terra : 2 Si è conclusa ieri mattina, 12 luglio, l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti della guardia costiera. Gli agenti della Questura trapanese dello SCO Servizio Centrale Operativo di Roma a bordo della nave, hanno raccolto materiale per ricostruire il tentativo di dirottamento avvenuto tre giorni fa sul rimorchiatore Vos Thalassa. Dura reazione di Matteo Salvini Un episodio che innescato la durissima reazione del ...

Nave Diciotti : a Trapani lo sbarco dei Migranti : 22.00 - Inizierà a breve lo sbarco dei 67 migranti dalla Nave italiana Diciotti, da ore nel porto di Trapani in attesa dell'autorizzazione. Tutto si è smosso in serata, quando il Quirinale si è messo in contatto con la Presidenza del Consiglio. Poco dopo è arrivata la nota ufficiale di Giuseppe Conte:Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della Nave Diciotti. Sono state completate le procedure di identificazione delle ...

Migranti : Procura Trapani - lavoriamo su atti giudiziari non su spinte politiche : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Da oltre 24 ore la Procura di Trapani lavora quasi ininterrottamente all’inchiesta sulle tensioni che si sono registrate nei giorni scorsi a bordo della nave Vos Tahalassa, quando un gruppo di Migranti avrebbe inscenato una protesta contro l’equipaggio per non tornare in Libia. Niente dichiarazioni ufficiali, al momento, ma qualcosa filtra dalla Procura: “Noi agiamo solo sugli atti ...

Trapani - sbarcati i 67 Migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle : Trapani, sbarcati i 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle Trapani, sbarcati i 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle Continua a leggere L'articolo Trapani, sbarcati i 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle proviene da NewsGo.

