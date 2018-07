Migranti | Tajani | “Solidarietà con le vittime dei trafficanti”

: È il forte messaggio che il presidente dell'Europarlamento Antonioha lanciato appena arrivato incon una missione politica ed economica a chi punta su soluzioni a corto raggio come la ...

: ANSA, - VISCIANO , NAPOLI, , 13 LUG - "L'danon può fare nulla se non porre il problema all'attenzione dell'Europa. Non è questione di fermare una o due navi, è questione di avere una ...

: ANSA, - VISCIANO, NAPOLI,, 13 LUG - "L'danon può fare nulla se non porre il problema all'attenzione dell'Europa. Non è questione di fermare una o due navi, è questione di avere una ...

: «L'Italia da sola non puònulla se non porre il problema all'attenzione dell'Europa. Non è questione di fermare una o due navi, è questione di avere una...