Migranti - soccorso barcone con 66 persone a bordo a largo di Pantelleria : due motovedette li stanno portando a Trapani : Sessantasei Migranti sono diretti verso le coste siciliane. E' la nuova ondata di profughi che si sta dirigendo in queste ore verso la Sicilia, su due navi italiane, una della Capitaneria di Porto e ...

Migranti - la Marina libica a Open Arms : “Soccorso professionale”. La cronista a bordo : “In acqua non c’era nessuno” : “Non è nostra abitudine lasciare vite umane in mezzo al mare, la nostra religione ce lo proibisce. Tutto ciò che è successo e succede, i disastri in mare sono causati dai trafficanti, interessati solo al guadagno, e dalla presenza di ong irresponsabili come questa”. La Marina della Libia, 24 ore dopo le polemiche e 72 ore dopo i soccorsi, risponde alla ong Proactiva Open Arms che ieri aveva accusato la guardia costiera libica di aver ...

Lampedusa - i 450 Migranti del barcone trasferiti su imbarcazioni di soccorso : Otto persone sono state portate sull’isola per motivi sanitari. Il ministro Salvini non cede: «I nostri porti restano chiusi, abbiamo già dato»

Migranti : Lampedusa - mamma con bimba e donna incinta trasferite a Palermo in elisoccorso : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) – Una donna incinta insieme con la sorella e una mamma molto debilitata con la bambina, che si trovavano sul barcone con 450 Migranti e che sono state portate a Lampedusa, sono state trasportate poco fa in elisoccorso dall’isola di Lampedusa all’ospedale di Palermo. “Le loro condizioni di salute soni particolarmente gravi – dice all’Adnkronos il medico Pietro Bartolo – ...

Barcone con 450 Migranti a bordo. Per la Farnesina 'il soccorso spetta a Malta' : La responsabilità del soccorso al Barcone con 450 migranti a bordo, individuato in acque Sar maltesi, spetta a Malta e lo sbarco dovrà avvenire in territorio maltese. È quanto sottolinea la Farnesina ...

Migranti - da Vos Thalassa a Lifeline : navi private e Ong in soccorso - : L'imbarcazione italiana, un rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, ha recuperato una sessantina di persone trasbordate poi sulla Diciotti. Non è però l'unico caso: sono diversi i ...

Migranti - porti chiusi per nave italiana. Ha soccorso 66 persone al largo della Libia : La Von Thalassa non può attraccare nei porti italiani perché è intervenuta in acque Sar libiche "anticipando l'intervento libico". I Migranti sono stati trasferiti su una nave della Guardia Costiera

Viminale blocca la nave italiana Vos Thalassa che ha soccorso 66 Migranti : Dopo aver colpito Ong e imbarcazioni straniere, scatta per la prima volta il blocco del Viminale per una nave italiana con a bordo un carico di migranti. Il ministero dell'Interno, infatti, non ...

Migranti - il Viminale blocca una nave italiana che ha soccorso 66 Migranti : Il ministro dell'Interno Salvini non indicherà alcun porto d'approdo per la Von Thalassa: batte bandiera tricolore, appartiene a una compagnia privata e garantisce la sorveglianza di una piattaforma Total. La segnalazione di soccorso inviata da un barcone in avaria in acque...