Migranti | soccorsi 66 tunisini al largo di Pantelleria

Migranti : sbarcati a Trapani 57 soccorsi ieri. Libici smentiscono Open Arms : Erano stati raccolti in mare da due motovedette della guardia costiera italiana e della guardia di finanza. 'Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi di una donna e un bambino senza vita' dichiara la ...

Migranti - sbarco nella notte di 66 tunisini soccorsi a largo di Pantelleria : Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell'isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due ...

Migranti - 66 tunisini soccorsi al largo di Pantelleria : ora verso Trapani. Naufragio in Yemen : 160 persone a bordo : Sono diretti verso il porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi nella notte davanti alle coste dell'isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà mentre si trovavano su un'imbarcazione che viaggiava verso l'isola, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Una barca con a bordo 160 persone, tra i quali donne e bambini, si è invece rovesciata al largo dello Yemen. Del Naufragio si ...

Migranti - 66 soccorsi da due motovedette al largo di Pantelleria - : Le persone a bordo, di origini tunisine, sono dirette al porto di Trapani. In Yemen si è rovesciata un'imbarcazione con a bordo 160 passeggeri tra i quali donne e bambini

Migranti - la lettera di Giuseppe Conte all'Ue : "Creare una cellula di crisi per gestire i soccorsi" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione europea e al presidente del Consiglio europeo per chiedere alcuni interventi specifici in tema di Migranti e accoglienza. Conte chiede l'istituzione di una "cellula di crisi", "un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa" delle operazioni di salvataggio.

Migranti - Toninelli : 'A Tripoli centro di coordinamento soccorsi' : "Stiamo lavorando al potenziamento delle capacità operative della Guardia costiera libica nelle attività di controllo, pattugliamento delle coste e Sar, con la creazione di un centro di coordinamento ...

Migranti - naufragio al largo di Cipro : 19 morti e 30 dispersi/ Ultime notizie : i soccorsi portati in Turchia : Migranti, naufragio al largo di Cipro: sono almeno 19 le vittime e 30 i dispersi. A bordo vi erano oltre 100 rifugiati siriani, tratti in salvo sono stati portati in Turchia.

La polizia ha arrestato 11 sospetti scafisti del barcone con a bordo 450 Migranti soccorsi al largo della Sicilia : La polizia italiana ha fermato 11 persone sospettate di essere gli scafisti del barcone soccorso sabato scorso al largo dell'isola Siciliana di Linosa, con a bordo 450 migranti. Le persone fermate erano anche loro a bordo del barcone, e insieme

Migranti - 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa/ Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani : Migranti, 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa. Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani della Protector e della Monte Sperone: si aggrava la posizione degli scafisti

Soccorsi in Niger quasi 600 Migranti "respinti" dall'Algeria : Soccorsi in Niger quasi 600 migranti "respinti" dall'Algeria

Migranti soccorsi - Berlino ne ospita 50 : Le navi della Guardia di Finanza e di Frontex si trovano sempre al largo delle coste sicialiane. Intanto l'Ong Open Arms è di nuovo in rotta verso la Libia: «L'Italia non metterà le porte al mare»

