Migranti | sbarcati a Trapani 57 soccorsi ieri Libici smentiscono Open Arms

Migranti - sbarcati a Trapani in 66 : 10.12 Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell'isola di Pantelleria. I Migranti,che erano in difficoltà,sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, e dirette al porto di Trapani. L'arrivo in nottata.

La Spagna supera l'Italia nel numero di Migranti sbarcati : La Spagna ha superato l' Italia nel numero di arrivi di migranti via mare. È questo quanto emerso oggi dal report pubblicato dall' Agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione, Oim, . 'La Spagna ha ...

Migranti - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Anche l’Irlanda ne accoglie 20 : Uno degli stranieri ha una polmonite che il forte stato di debilitazione rende più complicato curare. Il Viminale deve decidere come redistribuire le quote agli altri Paesi

A Pozzallo sbarcati tutti i 450 Migranti La Ue : condividiamo l'urgenza di Conte : Anche l'Irlanda si farà carico di ospitare alcuni dei migranti arrivati nelle scorse ore: ne prenderà in carico venti. Prima di lei altri sei Paesi dell'Unione Europea ma nessuno tra quelli di Visegrad.

Migranti a Pozzallo - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Anche l'Irlanda collabora : ne prenderà 20 : Ma la questione, per Ammatuna, esponente del Pd autosospeso dal partito, è soprattutto politica. «Salvini è venuto qui a Pozzallo. Nel privato è una persona amabile. Politicamente credo che Giorgio ...

Migranti sbarcati a Pozzallo - ma da blocco dell'Est no a ripartizione : Sono sbarcati a Pozzallo 378 Migranti delle due navi Guardia di Finanza e Frontex dopo l'autorizzazione arrivata nella serata di ieri. Durante lo sbarco la Squadra mobile di Ragusa ha...

