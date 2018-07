Migranti - l Open Arms in Spagna 'Josefa è al sicuro - ora denunciamo i libici e l Italia' : ROMA - La nave Open Arms è entrata nel porto di Palma di Maiorca. L'imbarcazione della Ong Proactiva che nei giorni scorsi ha recuperato i cadaveri di una donna e di un bambino al largo della Libia e ...

Migranti - l’Open Arms in Spagna. C’è anche Josefa : “È al sicuro - ora denunciamo i libici” : L'imbarcazione è entrata nel porto di Palma di Maiorca. Nei giorni scorsi aveva recuperato anche i cadaveri di un'altra donna e del suo bambino. "Ora denunceremo la Guardia costiera libica per omissione di soccorso", fa sapere il fondatore della Ong Oscar Camps.Continua a leggere

Migranti - l'Open Arms è arrivata in Spagna : "Ora Josefa è al sicuro" : La nave della ong Pro Activa con a bordo la donna camerunense salvata in mare e i due cadaveri recuperati al largo della Libia è a POalma di Maiorca. Alle 12,30 conferenza stampa dell'equipaggio

Ora le ong schierano i droni per salvare sempre più Migranti : Le navi delle ong tornano in mare e questa volta schierano anche i droni, per continuare nella propria ricerca delle imbarcazioni di migranti e salvare sempre più persone. Ad annunciare la novità un volontario imbarcato sulla nave Aquarius, che già nelle scorse settimane era stata protagonista della prima grande offensiva politica di Matteo Salvini dopo l'insediamento come ministro dell'Interno. Al momento a Marsiglia, la nave di Sos ...

Migranti - ora Sophia rischia il naufragio : A un passo dalla chiusura perché l’Italia non ci sta più. La missione militare dell'Unione Europea per lottare contro i trafficanti di esseri umani al largo della Libia, Eunavfor Med Sophia, è a rischio dopo che il governo italiano ha notificato ai partner la sua intenzione di non applicare più le regole attuali sui Migranti salvati in mare dalle imbarcazioni che partecipano all'operazione. In una ...

Migranti - 66 tunisini soccorsi al largo di Pantelleria : ora verso Trapani. Naufragio in Yemen : 160 persone a bordo : Sono diretti verso il porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi nella notte davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà mentre si trovavano su un’imbarcazione che viaggiava verso l’isola, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Una barca con a bordo 160 persone, tra i quali donne e bambini, si è invece rovesciata al largo dello Yemen. Del Naufragio si ...

Migranti : il racconto del salvataggio di Josephine - ora in viaggio verso la Spagna : La giornalista Annalisa Camilli, di Internazionale, ha assistito al soccorso della donna recuperata in grave ipotermia. 'Non in Libia, non in Libia' ha continuato a ripetere a chi l'ha salvata. Non ce ...

“Ora salvo le vite”. Da vip a eroe dei Migranti : nella foto ‘simbolo’ spunta anche lui : Lo sguardo traumatizzato, quasi vitreo, di chi ancora non distingue la vita dalla morte. Così appare l’unica donna sopravvissuta all’ultimo naufragio libico, in cui sono morti una madre e un bambino. Questa donna miracolata si chiama Josephine, viene dal Camerun ed è rimasta due giorni in mare, attaccata ad un pezzo di legno, prima che i volontari della Ong spagnola Open Arms la recuperassero al largo della Libia. A raccontare ...

Migranti - un rifugiato in Germania : corsi di lingua e 400 euro al mese se ti formi per lavorare. “Così diventano un utile” : Nel cuore di Marzahn Nord, quartiere popolare della periferia nord-est di Berlino, tra i palazzi della Repubblica Democratica Tedesca, un edificio grigio e spigoloso, con un campetto da basket al centro, ospita circa 70 rifugiati tra siriani, afghani e iracheni. È una delle nuove costruzioni, tutte uguali nei colori e nella forma, fiorite nella capitale tedesca negli ultimi anni. Dislocate nei diversi quartieri, si riconoscono grazie alle ...

Migranti - lo scontro tra Borgonzoni e don Biancalani : “Questi ragazzi lavorano a tre euro l’ora”. “Ma lei ha denunciato le aziende?” : A InOnda (La7) lo scontro in studio tra Lucia Borgonzoni (Lega) e Don Massimo Biancalani, il prete che ha aperto la ‘Pizzeria del rifugiato‘ a Pistoia. L'articolo Migranti, lo scontro tra Borgonzoni e don Biancalani: “Questi ragazzi lavorano a tre euro l’ora”. “Ma lei ha denunciato le aziende?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti : ancora morti in mare - l'accusa di Open Arms alla Libia : Una donna e un bambino sono stati lasciati morire. La ong Open Arms pubblica la foto, accusa la guardia costiera libica ma anche la politica del governo italiano. Ed è di nuovo scontro tra Salvini e ...

Migranti - lo sbarco dei 450 a Pozzallo : ora i ricollocamenti. Anche l’Irlanda disponibile : ne accoglierà 20 – FOTO : I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l’Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Nel frattempo Anche ...

