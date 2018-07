Migranti | motovedette italiane soccorrono barcone con 66 persone a bordo

Migranti - 66 soccorsi da due motovedette al largo di Pantelleria - : Le persone a bordo, di origini tunisine, sono dirette al porto di Trapani. In Yemen si è rovesciata un'imbarcazione con a bordo 160 passeggeri tra i quali donne e bambini

Migranti - soccorso barcone con 66 persone a bordo a largo di Pantelleria : due motovedette li stanno portando a Trapani : Sessantasei Migranti sono diretti verso le coste siciliane. E' la nuova ondata di profughi che si sta dirigendo in queste ore verso la Sicilia, su due navi italiane, una della Capitaneria di...

Migranti : fonti Mit - non disponibili tracciati motovedette libiche : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Sui sistemi di monitoraggio delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera non sono disponibili i tracciati delle motovedette libiche. E’ quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'articolo Migranti: fonti Mit, non disponibili tracciati motovedette libiche sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti - Open Arms : 'Le motovedette libiche ci hanno sparato' : ... con la Open Arms che è una nave di soccorso e con l'Astral', su cui, tra gli altri, 'ci sono giornalisti e c'è il campione di Nba', lo spagnolo Pau Gasol, questo per far sì 'che tutto il mondo veda ...

Migranti trasferiti su motovedette. Conte : ridistribuire o no a sbarco | : Tutte le 450 persone arrivate sull'imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi di Gdf e Frontex. La Valletta: rispettiamo regole internazionali. Il premier a Ue: Italia non si fa ...

I Migranti trasferiti su due motovedette. Salvini : a Malta o in Libia | : Tutte le 450 persone arrivate sull'imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi di Gdf e Frontex. Otto sono state portate sull'isola siciliana per motivi sanitari. Polemiche tra ...

Migranti - motovedette ai libici dall'Italia ed in aggiunta addestramento per contrastare i Migranti : Il provvedimento, su proposta del presidente del Consiglio e dei ministri dell'Interno, degli Affari esteri, delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Economia, mira a incrementare, la capacità ...

Migranti - dall'Italia alla Libia 10 motovedette - 2 navi e 1 - 4 milioni in due anni : L'Italia donerà alla Libia dieci motovedette della Guardia Costiera e due unità navali della Guardia di Finanza. È quanto prevede la bozza del decreto legge all'esame del pre consiglio dei ministri ...

Migranti - pressing di Tripoli all'Italia per le 12 motovedette : Da diverse ore non ci sono più navi delle ong nelle acque del mediterraneo fra Italia e Libia. La Open Arms sta facendo rotta verso la Spagna con un gruppo di profughi salvati da un naufragio. Nuovo ...

Migranti - il caso delle motovedette donate alla Libia per la guardia costiera è 'solo propaganda' - la Marina smentisce : No grazie, è tutta propaganda. La Libia sembrava voler respingere l'offerta dell'Italia pronta a donare 12 motovedette per i salvataggi in mare e rifiutare la mossa del governo italiano che ...

Migranti - Open Arms diretta verso Barcellona : la guardia costiera contro la ong Proactiva : “Disturbano motovedette” : Potrebbe arrivare a Barcellona mercoledì mattina la nave Open Arms dell’ong catalana Proactiva Open Arms, con a bordo i 59 Migranti salvati ieri davanti alla Libia. L’imbarcazione, al centro dell’ennesima polemica con il governo italiano, ospita 50 uomini, cinque donne e quattro minori. Proprio dalla Open Arms è arrivata l’accusa contro Italia e Libia per il naufragio di oltre cento persone, tra cui tre bambini, nel Mediterraneo. Poi ieri ...