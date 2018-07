Migranti | le politiche di Salvini sono disumane | illecite e sbagliate

Migranti : Procura Trapani - lavoriamo su atti giudiziari non su spinte politiche : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Da oltre 24 ore la Procura di Trapani lavora quasi ininterrottamente all'inchiesta sulle tensioni che si sono registrate nei giorni scorsi a bordo della nave Vos Tahalassa, quando un gruppo di Migranti avrebbe inscenato una protesta contro l'equipaggio per non tornare

Migranti : Procura Trapani - lavoriamo su atti giudiziari non su spinte politiche : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Da oltre 24 ore la Procura di Trapani lavora quasi ininterrottamente all’inchiesta sulle tensioni che si sono registrate nei giorni scorsi a bordo della nave Vos Tahalassa, quando un gruppo di Migranti avrebbe inscenato una protesta contro l’equipaggio per non tornare in Libia. Niente dichiarazioni ufficiali, al momento, ma qualcosa filtra dalla Procura: “Noi agiamo solo sugli atti ...

Vauro Senesi aderisce alla protesta-digiuno contro le politiche sui Migranti : Vauro Senesi, fumettista di satira Politica, ha deciso di partecipare all'iniziativa di padre Alex Zanotelli, che prevede un digiuno con l'obiettivo di protestare pacificamente contro le politiche migratorie di Italia e UE [VIDEO]. Nelle dichiarazioni rilasciate all'Agenzia Vista, ha iniziato il suo discorso con ''Sono qui perché: prima gli italiani'', spiegando che in un Paese in cui non c'è solidarieta' per i migranti, inevitabilmente, questo ...

Dal Vaticano a Montecitorio - preti in presidio contro le politiche sui Migranti : “Stanchi di sentire prima gli italiani” : Si sono ritrovati in Vaticano, in piazza San Pietro. E poi, tutti insieme, si sono spostati sotto a Montecitorio, dove è cominciata la loro protesta: dieci giorni di digiuno a staffetta e di presenza davanti al Parlamento, per dire no alle politiche migratorie del Governo. “C’è molto silenzio, anche dentro la Chiesa. Non vediamo abbastanza solidarietà ”, dice padre Alex Zanotelli. “Siamo tanto vicini a quello che successe negli anni ’20, ...

Migranti - la sfida dei preti e delle suore di strada : digiuno e presidio di 10 giorni a Montecitorio contro le politiche di Salvini : Il missionario comboniano, padre Alex Zanotelli I preti, le suore e i vescovi di frontiera ora scendono in piazza con un “digiuno contro le politiche migratorie del Governo”: martedì a mezzogiorno sotto le finestre del Vaticano e poi per dieci giorni sotto quelle di Montecitorio dalle 8 alle 14 ci saranno padre Alex Zanotelli, il vescovo emerito di Caserta monsignor Raffaele Nogaro, don Alessandro Santoro della Comunità delle Piagge di Firenze, ...

Le nuove politiche per i Migranti in Danimarca : Più che all'integrazione mirano all'assimilazione, tra molte critiche, e vogliono regolare le cosiddette "società parallele" o "ghetti" in cui vivono gli stranieri The post Le nuove politiche per i migranti in Danimarca appeared first on Il Post.

Migranti - Spagna accoglie Open Arms/ Sindaco Barcellona “Salvini - politiche di morte” : Ong arriva il 4 luglio : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:17:00 GMT)

Migranti - l’attrice Susan Sarandon arrestata a Washington durante proteste contro le politiche di Trump : L’attrice Susan Sarandon è stata arrestata a Washington durante una protesta contro le politiche sull’immigrazione di Donald Trump. Assieme ad altre 500 donne, la premio oscar per Dead Man Walking si è schierata contro la decisione di separare circa 2mila bambini dai propri genitori dopo aver attraverso la frontiera a sud degli Stati Uniti. “Sono stata arrestata. Resto forte. Continuo a lottare”, ha scritto su Twitter ...

Msf : politiche Ue sui Migranti condannano le persone ad annegare : Milano , askanews, - Medici Senza Frontiere chiede all'Europa di "ritrovare il buon senso e mettere fine alle politiche che costringono le persone a rimanere intrappolate in Libia o a morire in mare". ...

Accordo Ue su Migranti - Msf : 'Politiche europee condannano le persone' - : Dopo l' intesa a 28 sull'immigrazione, l'Ong chiede di mettere fine alle "politiche che costringono le persone a rimanere intrappolate in Libia o a morire in mare". Intanto la Aquarius, dopo il no di ...

Migranti - nuovo appello : "La protezione dei minori al centro delle politiche europee" : "L'Europa continua a non trovare una voce comune in difesa dei diritti di chi è più vulnerabile, primi tra tutti i bambini, preoccupandosi solo di rafforzare le proprie frontiere". E' quanto scrive in...

Trump attacca l Ue sulle politiche per i Migranti 'Errore consentire l ingresso di milioni di persone' : Il presidente americano attacca in particolare la politica migratoria della Germania. 'Il popolo tedesco si sta rivoltando contro la sua leadership mentre l'immigrazione scuote la già tenue ...