Migranti | Josefa torna a sorridere | Finalmente ha capito che non tornerà in

(Di venerdì 20 luglio 2018) La donna salvata dalla Open Arms, la cui foto ha fatto il giro del mondo, a bordo della nave della Ong sta per arrivare in Spagna. Il responsabile italiano Riccardo Gatti: "È sempre seguita dai medici ma ora è più serena, anche se del naufragio non ricorda nulla"