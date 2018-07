Migranti - Josefa torna a sorridere : "Finalmente ha capito che non tornerà in Libia" : La donna salvata dalla Open Arms, la cui foto ha fatto il giro del mondo, a bordo della nave della Ong sta per arrivare in Spagna. Il responsabile italiano Riccardo Gatti: "È sempre seguita dai medici ma ora è più serena, anche se del naufragio non ricorda nulla"