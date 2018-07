Migranti | Italia stretta nella morsa tra nord e sud | gelo di Salvini sul no di Al Serraj

Studio sui Migranti : "Non rubano il lavoro e guadagnano meno degli italiani" : I migranti non rubano il lavoro agli italiani, svolgono le occupazioni che loro non vogliono più fare e - anche dopo anni sul cantiere, in fabbrica o a rassettare le camere degli alberghi - guadagnano meno dei dipendenti locali. Non solo: la loro presenza nel mercato del lavoro ha fatto gonfiare (anche se di poco) le buste paga di chi è nato in Italia. Non è una serie di slogan messi in fila ma il risultato di uno Studio ...

Migranti - 66 tunisini soccorsi a Pantelleria/ Ultime notizie : scortati a Trapani da due motovedette italiane : Migranti, 66 tunisini soccorsi a Pantelleria.Ultime notizie: scortati a Trapani da due motovedette italiane dopo aver rifiutato il soccorso della guardia costiera libica(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 08:43:00 GMT)

Migranti - motovedette italiane soccorrono barcone con 66 persone a bordo : L'imbarcazione è stata soccorsa da una unità navale della Guardia costiera e da una della Guardia di finanza poco lontano dall'Isola di Pantelleria. Le persone a bordo trasbordate sulle motovedette italiane e portate a Trapani.Continua a leggere

LETTERA SUI Migranti/ Il rischio di dividere l'Italia in buoni e cattivi : Non si risponde ai problemi complicati con facili schemi, dividendo a priori le persone in buoni e cattivi. DAVIDE RONDONI a proposito dell'ultimo editoriale di Giuseppe Frangi(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 06:08:00 GMT)DONNA E BIMBO MORTI IN MARE/ Non ci servono accuse, ma pietà e verità, di R. PersicoCAOS MIGRANTI/ Tutte le domande a cui l'Europa non risponde, int. a P. Quercia

Fino all'autunno - affidati all'improvvisazione : Italia isolata nell'Ue - nessuna revisione delle regole sui Migranti all'orizzonte : Fino all'autunno, la gestione europea dei migranti in arrivo dall'Africa sarà affidata all'improvvisazione. Cioè come sta avvenendo da un mese in qua, da quando Matteo Salvini ha deciso la chiusura dei porti Italiani alle ong e da quando ieri, con una lettera per Bruxelles, il premier Giuseppe Conte ha messo in chiaro che nemmeno le navi della missione internazionale Eunavformed Sophia attraccheranno in Italia, malgrado le regole ...

Con lo stop ai Migranti le badanti scarseggiano - anche se sono in aumento le italiane : Oltre due milioni di persone, in maggioranza stranieri e soprattutto donne, ma con un considerevole aumento delle over 50 italiane. Questi i numeri relativi al lavoro domestico che ha reso pubblici la “Fondazione Moressa”. Un'analisi basata sui numeri ufficiali del settore riportati da Inps ed Istat. Ultimamente, nel settore sono aumentate a dismisura le badanti, che hanno superato numericamente le collaboratrici domestiche in senso stretto. Un ...

Migranti - Open Arms a Salvini : “L’Italia non è un porto sicuro” : Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” Continua a leggere L'articolo Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” proviene da NewsGo.

Italia : basta Migranti solo nei nostri porti. Ma dalla Ue arriva una fumata nera : L'Ue si spacca sulla richiesta Italiana di modificare la missione Sophia che prevede l'attracco nel nostro Paese di tutte le navi europee che soccorrono i migranti, in linea con quanto...

Migranti - Open Arms a Salvini : 'L'Italia non è un porto sicuro' : "Andiamo in Spagna perché l'Italia non è un porto sicuro né per noi, né per le persone che salviamo e che tu vuoi rimandare in Libia. Ti manderemo una cartolina". E' quanto ha affermato il fondatore ...

Niente da fare - Sophia non si tocca : Ue divisa sulla revisione delle regole - continuerà a sbarcare Migranti in Italia : Niente da fare, come era prevedibile. Al comitato politico e di sicurezza, riunito oggi a Bruxelles, non fa passi in avanti la richiesta Italiana di rivedere le regole della missione europea Eunavformed Sophia: per ora continuerà a sbarcare migranti nei porti Italiani. L'idea messa a punto dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in una lettera all'Alto Commissario Ue per la politica estera Federica Mogherini e con una relazione ...

Migranti - La nave di Open Arms verso la Spagna : 'Italia non è porto sicuro' : La nave della Ong è in rotta verso la Spagna, dopo il nuovo scontro con il ministro dell'Interno Salvini. Un'altra imbarcazione con 40 Migranti bloccata al largo della Tunisia -

Migranti - Toninelli : Italia non sia sola : 20.11 Si sta lavorando al potenziamento delle capacità operative della Guardia Costiera libica per il pattugliamento coste e il Sar (Search and rescue-ricerca e salvataggio), con la creazione di un Centro dei soccorsi a Tripoli, la cessione a titolo gratuito di navi e l'addestramento del personale". Lo annuncia il ministro Toninelli nel 153° anniversario della Guardia Costiera Italiana. 600mila Migranti salvati in 4 anni, ora coinvolgere altri ...

Migranti : Salvini - non ci sarà un immigrato in più in Italia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “L’importante che è che in Italia ci siano meno presenze di quelle odierne. Io farò qualsiasi cosa, sottoscriverò ogni accordo che garantisca all’Italia di avere meno presenze rispetto a quelle odierne. Escludo che ci possa essere una presenza di un immigrato in più rispetto a quella di oggi”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. L'articolo Migranti: Salvini, non ci sarà un immigrato ...

